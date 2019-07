jan, Právo

„Byla jsem tak překvapená, že jsem na pódiu v angličtině asi třikrát poděkovala a řekla, že chci teenagery naučit, že je v kuchyni sranda,“ vzpomíná Julie Kučerovská.

Julie zvítězila v čínském Macau na začátku července v kategorii D11 Family. Prestižní mezinárodní soutěže Gourmand Cookbook Awards se účastní autoři z více než 200 zemí.

Chci teenagery naučit, že je v kuchyni sranda Julie Kučerovská

Kučerovská se už těší, až s učením skončí a vyrazí na zkušenou do světa. „Dokonce jsem kvůli tomu, že na intru měli jen rychlovarnou konvici a vůbec jsem nemohla vařit podle svého, začala raději do školy dojíždět,“ vysvětluje dívka, která se prý hlavně snažila, aby její Kuchařka pro teenagery nebyla pracná.

Rychlé recepty

Sama má ráda rychlé recepty, uvařit dokáže i z pár ingrediencí, které zrovna doma najde.

„Vždy vařím od oka, když jsem začala dělat kuchařku, mamka mi pořád říkala: ,Piš si to, budeš to do knížky potřebovat,‘,“ vzpomíná Julie s tím, že srozumitelnost receptů konzultovala i se svým starším bratrem. Ten spolu se svou přítelkyní také zapózoval v knize mladé autorky.

„Brácha třeba vůbec nepochopil, co znamená zapněte troubu na dvě stě, tak jsem musela rozepisovat, že kdo má horkovzdušnou troubu, musí použít horní i dolní ohřev,“ směje se.

Smažené i sladké

A co vše se do kuchařky vešlo? Jedna kapitola je věnovaná například tréninkovým svačinám. „V té době jsem třikrát týdně trénovala softball, byla jsem o víkendech celé dny na hřišti a nechtěla jsem si pořád kupovat párky v rohlíku, tak je v knížce i kapitola Do krabičky. Nechybí ani smažené věci. Mladí dnes hodně chodí třeba do KFC, tak jsem jim chtěla ukázat, že když si takové jídlo udělají sami, bude mnohem lepší,“ řekla.

Samostatnou kapitolou jsou sladké recepty, včetně toho na bezlepkovou buchtu. Nejraději ale Julie peče dorty. „Dokážu ho zdobit třeba čtyři hodiny, pinzetou aranžuju kytičky, nejrůznější kuličky, aby vše sedělo tak, jak má,“ pochlubila se.

Jak úspěšná autorka přiznává, už chystá další kuchařku. „Na dovolenou jsem si vzala svůj deníček, kam si píšu nápady a recepty, po roce lenošení a dohánění školy už pomaličku sepisuju a vymýšlím. Hrozně mě to baví!“ dodala.