Karolina Brodníčková, Právo

Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka propad počtu členů není překvapením. „Je to věc, kterou jsme čekali, protože jsme zavedli ve stanovách striktnější povinnosti při placení příspěvků. Bylo to na žádost krajů. Je stanoveno, že kdo do 30. června nezaplatí příspěvky, tak pozbývá členství. V minulosti to takto přísné nebylo. Toto je asi výsledek,“ řekl Právu.

Do jisté míry podle něj došlo k očištění členské základny. „Teď budeme dělat všechno pro to, abychom zase některé členy nabrali,“ dodal.

Ještě k 1. lednu 2016 přitom měla sociální demokracie 21 356 členů. V roce 2017 strana evidovala 18 967 straníků. Letos v květnu, tedy předtím, než k 30. červnu platili členové příspěvky, ČSSD hlásila 15 624 členů.

Členské příspěvky se pohybují od sta korun pro důchodce a studenty až po padesát tisíc pro veřejné funkcionáře. Běžný příspěvek činí 300 korun. Odliv členů nepřekvapil ani šéfa senátorského klubu ČSSD Petra Víchu. I on jej zdůvodnil změnou stanov. Znepokojil však plzeňského poslance Václava Votavu.

Votava postrádá osobnosti



„Vystihuje to stav, který ve straně bohužel panuje, i to, jak vůči veřejnosti vypadáme. Pokud nyní, když jsou špatné časy, odcházejí ze strany lidé, kteří do ní vstoupili pouze z vlastního prospěchu, tak ať jdou. Pokud však odcházejí i dlouholetí členové, srdcaři, je to pro stranu hodně špatné,“ napsal Právu.

„Často se setkávám s tím, že někteří členové se doslova stydí říci ‚jsem sociální demokrat‘. Potřebujeme nejen program, který lidi zase zaujme a přesvědčí, ale především silné, charismatické a rozhodné osobnosti. A ty já bohužel postrádám,“ dodal Votava. Zdůraznil však, že ČSSD prožila v dějinách doby dobré i zlé, a proto věří, že se znovu postaví na nohy.

Místo aby vystoupili, nechali se vyloučit



Šéf ústecké krajské ČSSD Miroslav Andrt za odchodem členů vidí neúspěch v komunálních volbách ve větších městech a nespokojenost s aktuální celostátní politikou ČSSD.

„Proto řada členů využila nový mechanismus platby členských příspěvků a místo aby vystoupili, tak se nechali vyloučit pro nezaplacení členského příspěvku,“ napsal Právu.

Jak Právo informovalo minulý týden, KSČM má 34 622 členů, v KDU-ČSL jich je 21 870, SPD má 5799 členů, ANO eviduje 3271 členů, TOP 09 má 2383 členů a Piráti 947 členů.