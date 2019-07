Kristýna Léblová, luh, Novinky

Most je v provozu od roku 1978. „Kromě generální opravy je potřeba most i rozšířit z důvodu, aby se tam vešla doprava 2 2 jízdní pruhy na jeden jízdní pás, respektive v tomto případě na jeden most, protože ve skutečnosti jsou to dva souběžné ocelové mosty,“ řekl Novinkám mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Práce na opravě a rozšíření mostu mají trvat 70 dní a podle Studeckého na tom má zásluhu zvláštní výběrové řízení, které se kromě ceny a záruční doby soustředilo také na dobu, po kterou bude na mostě omezení. Z maximální doby 105 dní vítězný zhotovitel slíbil 70. Práce začaly 30. června.

Oprava mostu stojí 400 milionů korun.

FOTO: Novinky

Rozšiřování mostů probíhá směrem do středu navařováním ocelové konstrukce. Vzhledem k tomu, že by projíždějící doprava podle mluvčího způsobovala vibrace do ocelové konstrukce a při takových podmínkách není kvalitní svařování možné, byla z jednoho mostu doprava zcela vyloučena.

„Z tohoto důvodu jsme nemohli vést jeden jízdní pruh po mostě, na němž probíhá zesilování a rozšiřování nosné konstrukce. Zároveň nebylo možné komunikaci za provozu provizorně rozšířit, protože u tohoto typu konstrukce je to technicky neproveditelné. Jediným možným řešením je tedy úplně uzavřít pravý most na co možná nejkratší dobu a vést dopravu v režimu 2 1 s přehazováním po levém mostě," říká Marek Stuchlý, vedoucí oddělení přípravy a realizace D1 ŘSD.

Od neděle do středy jsou v provozu dva pruhy na Prahu a jeden na Brno (režim 2+1 jízdní pruh), od středy do neděle naopak. Řidiči se tam musí připravit na případné kolony před omezením.

Most Vysočina se nachází na 144. kilometru dálnice D1, kde překlenuje údolí řeky Oslavy s Velkým Meziříčím. S délkou 426 metrů a výškou 76 metrů je to nejvyšší most na dálnici D1 a druhý nejdelší v úseku mezi Prahou a Brnem. Modernizace celého úseku 19, který se rozprostírá mezi exity 141 a 146 u Velkého Meziříčí, bude hotová na podzim příštího roku.