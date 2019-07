Novinky, ČTK

Standardně Evropská komise dává na odpověď dvouměsíční termín a není jasné, proč nyní došlo k jeho zkrácení.

Ministryně pro místní rozvoj Alena Dostálová (ANO) minulý týden tvrdila, že kratší termín nepředstavuje žádný problém, neboť úředníci na odpovědi pracovali již na základě původního anglického textu, který česká strana dostala již dříve a nebylo proto nutné čekat na oficiální český překlad. Proč chtějí úředníci nyní víc času, ministerstvo nesdělilo.

Auditní zpráva, na kterou bude odpovídat ministerstvo pro místní rozvoj, se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu.

Kromě toho zkoumali auditoři Evropské komise také zemědělské dotace pro Agrofert. Český překlad této auditní zprávy dostalo ministerstvo zemědělství na konci června. Na odpověď v tomto případě dostalo Česko tři měsíce, obvyklá dvouměsíční lhůta je prodloužena kvůli srpnovým unijním prázdninám.

Na základě české reakce vypracuje Evropská komise do tří měsíců konečnou podobu auditní zprávy.

Podle návrhu auditní zprávy má Babiš nadále vliv v holdingu Agrofert, a je proto ve střetu zájmů při čerpání peněz z evropských fondů. Česko by kvůli tomu mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš v minulosti odmítl, že by hrozilo vracení peněz. Odmítá i to, že by byl ve střetu zájmů.