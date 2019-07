Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Příjem státu z odvodů se po restrikcích snížil skoro o tři miliardy ročně. Z heren se hráči ve velkém „přestěhovali“ na internet.

Píše se to ve zprávě, kterou předkládá vládě premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ní v březnu letošního roku mělo svou vyhlášku regulující hazard na svém území 685 obcí. Z toho 418 hazard zakázalo úplně. Šlo převážně o malé obce. Zastupitelstva hazard často kritizují, ale zároveň pro ně byl zdrojem rozpočtových příjmů. V zemi je celkově 6250 obcí a měst.

Od roku 2011, kdy bylo v ČR rekordních téměř 102 tisíc povolených technických her, ke konci loňského roku jejich počet podle zprávy poklesl pod 40 tisíc. Po snížení jejich nabídky v hernách se ale podle zprávy zvýšil podíl peněz vložených hráči do technických on-line her na internetu.

Stát loni na odvodech z hazardu získal 9,6 miliardy korun. Bylo to o 2,6 miliardy méně než v roce předcházejícím. A tak do balíčku, který má zdanit různé „neřesti“ a který před týdnem projednávala Sněmovna, ministryně financí Alena Schillerová (ANO) zapsala i návrh na vyšší zdanění hazardu. Jeho součástí je i zdanění výher nad 100 tisíc korun patnácti procenty.

Narazilo to na odpor opozičních poslanců, kteří neuvěřili, že hlavní motivací je snížit riziko závislosti lidí na hraní, a tvrdí, že státu jde jen o získání peněz do státní kasy. Například jen jeden z nejsilnějších hráčů na trhu s hazardními hrami Sazka za loňský rok eviduje více než 1884 výherců, na které by tato daň dopadla. Ti by navíc odvedli přes 260 milionů korun.

Zájem je o kasina



Nejvíc příležitostí k hraní na automatech má podle zprávy Středočeský kraj, nejméně Vysočina. Na počet obyvatel je nejvíc možností k hazardu na Karlovarsku. A také v Praze, kde je ale víc kasin než heren.

Kasina s automaty se také tradičně soustřeďují blízko hranic s Rakouskem a Německem. Loni bylo v celé ČR 548 kasin, kde se provozují jak technické, tak i tzv. živé hry, tedy rulety nebo karetní hry. Bude jich zřejmě přibývat, protože provozovatelé heren se snaží získat status kasina, v nichž je regulace menší.

Povolení k provozování technických her, tedy hazardu na automatech, mělo na začátku letošního roku 52 společností. Stále ještě dobíhají i povolení podle starého zákona platného do roku 2017. Ta mají vypršet definitivně letos.

Povolení ke kurzovým sázkám mělo ke konci loňského roku osm společností. Oproti předchozímu roku to bylo o jednu méně. Ve skutečnosti ale sázkové sběrny provozovalo pouze pět z nich, které měly 2085 sázkových kanceláří.

Jak uvádí zpráva, většina kurzového sázení nyní probíhá na internetu. Např. Sazka již provozuje on-line sázkové kanceláře. Stejně tak i Synot Tip. Nejvíc sázkových kanceláří provozovaly společnosti Tip-sport.net (734) a Fortuna Game (567). Nejvíce kanceláří přijímajících sázky na jediné adrese – třináct – je registrováno ve vietnamské tržnici SAPA v Praze, v tzv. Malé Hanoji.

V průměru dluží 750 tisíc korun



Podle zprávy je nejvíce problémových hráčů mezi muži mezi 25. a 34. rokem. Ti začali pravidelně hrát, jak uvádějí, v 25 letech. Nejčastěji automaty, méně již kurzové sázky. Až později přecházeli na on-line hry. Problém si uvědomili zhruba za tři roky, ale až o čtyři později vyhledali odbornou pomoc.

Zpráva uvádí, že přibývá i hráčů mezi ženami a také mezi mladými již od 15 let. Často jde o Romy ze sociálně vyloučených lokalit a v případě kurzových sázek i o sportovce.

Patologické hráčství je podle zprávy spojeno se zadlužením, které loni u těch, kdo vyhledali pomoc, dosahovalo v průměru kolem 750 tisíc korun. Není výjimkou dluh převyšující milion.

Registr nefunguje



Jak uvádí obsáhlá zpráva, problémem je regulace reklamy na hazardní hraní, jejímž cílem je posílit ochranu hráčů.

Podle dokumentu stále ještě není funkční ani rejstřík osob vyloučených z účasti na hazardním hraní. Odhadem by na seznamu mělo být mezi 200 a 400 tisíci lidí.