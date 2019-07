Vladimír Klepáč, Právo

Může za ně nepozornost a nedůslednost úředníků, protože údaje o obou mužích jsou v centrálním registru obyvatelstva naprosto v pořádku, řekl Právu zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Úředníci by totiž při kontrole totožnosti měli u každého ověřovat jméno, pak datum narození a bydliště. Nedělali to ale důsledně.

Jméno i datum narození jsou v tomto případě stejné. Adresa nesedí, což si příslušní úředníci vysvětlili tím, že se asi Petr přestěhoval. Stačilo ale, aby se podívali do evidence. Právě rodné číslo je totiž v tomto případě nejlepším vodítkem k bezproblémovému prokázání totožnosti.

A to se ještě nedávno o smyslu rodných čísel diskutovalo. „Rodné číslo je mojí jedinou ochranou před exekucemi a jinými opatřeními,“ uvedl.

„Co pomůže následná omluva (úřadů), když v každém doporučeném dopise očekáváte nějakou exekuci, která vám nepatří?“ napsal slušnější z Petrů zástupci ombudsmanky v žádosti, aby mu pomohl zastavit lavinu sporů, přípisů a absurdních nařízení.

Křeček ve věci kontaktoval ministerstvo vnitra. To zjistilo, že u obou Petrů údaje v registru platí, jen prostě úředníci, slušně řečeno, nebyli dostatečně důslední.

Sám proti potížím

Peripetie toho spořádaného lze přirovnat k nevydařenému vtipu. První návštěva exekutora u něj skončila rychle. Podívali se na rodné číslo, odhalili záměnu, exekutor se omluvil a odešel. Z události ale nezbyla jen vtipná historka, protože následovaly návštěvy dalších exekutorů a pak oznámení, že Petrovi budou nařízeny srážky ze mzdy. Samozřejmě tomu nepravému. Když se vše vysvětlilo, přišla mu výzva k odevzdání řidičáku, protože mu byl zabaven v přestupkovém řízení na 20 měsíců. Až při řešení věci byl zjištěn omyl.

Údaje o totožnosti řádně nezkontrolovali pracovníci dvou úřadů. Ani si je neprověřili v registru obyvatelstva.

Petr, tedy ten bez dluhů a přestupků, jezdí kvůli práci do zahraničí. Jednou si musel pobyt v zámoří zkrátit, aby byl schopen včas převzít obsílku. Zjistil pak, že mu nepatří.

Pomoc v kanceláři ombudsmanky hledal ve stavu, kdy už neměl sílu na další spory a přijímání dalších omluv. Vedení příslušné radnice v souvislosti s tímto případem Křečkovi slíbilo, že proškolí úředníky tak, aby byli při ověřování totožnosti velmi pozorní.