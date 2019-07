Karolina Brodníčková, Právo

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek sdělil, že o víkendu budou probíhat další jednání o vládě. Dělo se tedy uvnitř soc. dem. něco?

Nebudu vás pouštět do kuchyně soc. dem.

A vy jste rozhodnutý, jak se postavíte k hlasování o budoucnosti vlády ANO a ČSSD?



Dnes nikdo rozhodnutý být nemůže, protože nikdo neví, jaké bude navrženo usnesení.

Z dosavadních vyjádření představitelů ČSSD mi vyplývá, že byste mohli podmínit setrvání ve vládě jmenováním Michala Šmardy ministrem kultury. Je to ve hře?

V pondělí zasedá grémium, poté předsednictvo. Nemám křišťálovou kouli, abych vám řekl, jak by mohly vypadat návrhy usnesení.

Kandidát na post ministra kultury za ČSSD Michal Šmarda

FOTO: Milan Malíček, Právo

Zklamalo vás, že ČSSD do této situace dostal prezident? Co vůbec říkáte na to, že musíte čekat na odchod Antonína Staňka z ministerstva kultury až do konce července?

To není o zklamání. Ptejte se pana prezidenta, proč tak činí. Vždy je dobré, když má odcházející ministr možnost předat agendu svému nástupci a má na to čas a prostor. Prezident se rozhodl, že chce, aby nominaci potvrdil nejvyšší orgán ČSSD mezi sjezdy, tedy předsednictvo. Je to jeho rozhodnutí. My se k tomu požadavku postavíme.

Může ČSSD hledat i jiného nominanta místo Šmardy?

Osobně si nedokážu představit, že by ČSSD začala zvažovat jiné jméno. Už půldruhého měsíce se bavíme o tom, zda pan prezident je na hraně Ústavy, nebo není. Bavíme se o tom, jestli je Babiš jako premiér silný, nebo slabý, protože nedokáže vyjednat ani jména ministrů své vlády.

Mně vadí, že se záležitost pořád protahuje, nikdo z občanů ČR na to není zvědavý. Vláda i Sněmovna mají pracovat, vytvářet zákony dobré pro tuto zemi, ale ne se neustále bavit o tom, jestli někdo bude nebo nebude odvolán či jmenován.

Mohl to vůbec Babiš urychlit?

Všichni aktéři, tedy prezident i premiér, to urychlit mohli. ČSSD vždy dala nějaký termín, za který už tu věc nechtěla řešit, premiér se usmíval, jak to všechno zvládne a vyjedná, ale pak to začal řešit až dva dny před uplynutím termínu. A pan prezident to pojal, že ČSSD dává ultimátum.

ČSSD nedává nikomu žádné ultimátum, soc. dem. jen stanovila hranici, kdy je to ještě únosné a normální pro to, aby jako strana mohla přežít na politickém spektru. Jsme státotvorní, kdybychom nebyli, tak v této vládě nejsme. Dáváme hranice, kam jsme ochotni zajít, abychom stále mohli říct, že soc. dem. je suverénní politický subjekt.

Někteří členové předsednictva jsou rozhodnutí z vlády odejít, jiní ji zase podporují bez ohledu na jmenování Šmardy. Nemůže nakonec celá tahle situace soc. dem. rozdělit?

Myslím, že ne. Že v ní mají lidé na nějaké věci rozdílné názory, neznamená, že jsme rozhádaní. Rozdíly v názorech na vstup do vlády Andreje Babiše se projevily několikrát, ale zvítězil silnější hlas s větší podporou. Ti, co měli jiný názor, to respektovali. Jsme demokratická strana, u nás to není tak, že jeden stoupne a zavelí a ostatní podle toho konají, jako je to v některých autoritářských hnutích včetně hnutí ANO.

Hamáček nevyloučil, že pokud ČSSD z vlády odejde, rezignuje na předsedu. V takovém případě byste jako statutární místopředseda musel řídit stranu vy. Jste na to připraven?

On nabízel rezignaci po prohraných eurovolbách. Byl jsem jeden z prvních, kdo mu to rozmlouval. Pro nás jsou měříkem úspěšnosti krajské volby v roce 2020. Každý z nás, kdo kandidoval do vedení strany, si jsme vědomi své odpovědnosti.