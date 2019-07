Novinky

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů od středy již neplatí do odvolání, ale do pátečního poledne. Je to kvůli frontálnímu systému, který začne ve čtvrtek od severozápadu postupovat přes naše území.

„Pravděpodobnostní výstupy z modelů ukazují na pátek zejména pro Čechy a na sobotu pro celé území velkou pravděpodobnost že naprší alespoň 5 milimetrů, případně i 10 milimetrů,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav.

Procentní pravděpodobnost výskytu srážek alespoň 5 milimetrů na 12. 7. 2019 (multimodel)

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Na srážky nečekají pouze zemědělci a zahrádkáři, ale i vodáci, pro něž je bez problémů sjízdná pouze Vltava pod Vyšším Brodem, kde vypomáhá lipenská přehrada, a Otava ze Sušice nebo Ohře pod Karlovými Vary.

„Ostatní delší vodácké řeky (např. Berounka, Lužnice či Jizera) jsou již hodně ‚na hraně‘ a vodáci tam musí počítat s častějším přetahováním lodí,“ uvedli meteorologové s tím, že například Berounka ve Zbečně měla ve středu průtok pouze 4,5 m3/s.

„Hranice pro hydrologické sucho pro Zbečno je 7,86 m3/s,“ zdůraznil Český hydrometeorologický ústav s tím, že nynější hodnota průtoku atakuje již nyní na začátku prázdnin loňský nejnižší denní průměr 4,52 m3/s.