Právo

„Se sháněním penzionu pro rodinnou sešlost asi patnácti osob jsme začali už v březnu. Nakonec jsme našli přesně to, co nám vyhovovalo. Volný byl ale jen konec června. Vzali jsme to a byli jsme moc spokojeni. Tak jsme si to hned rezervovali na příští rok,“ řekla Právu paní Marcela z Prahy.

Spousta lidí si chatky objednává rok dopředu Martin Háma, autokemp Klůček

Ti, kdo volají na poslední chvíli, musí počítat s tím, že nemusejí uspět. Jižní Morava patří spolu s jižními Čechami k turisticky nejvyhledávanějším regionům. Kdo si nezarezervoval místo s předstihem, ten má například u Novomlýnských nádrží smůlu.

Pod Pálavou vyprodáno

„Mezi našimi hosty je dobrá stovka těch, kteří jezdí do kempu už celá desetiletí a mají ubytování rezervováno takříkajíc natrvalo. Pak je zde hodně stálých hostů, kteří skončí jednu dovolenou a již si objednávají termín s místem pro příští rok,“ řekla Právu Lenka Andrlíková z ATC Merkur.

V kempu, který je v majetku obce Pasohlávky, je největší zájem mezi trvalými hosty o ubytování v pevných stavbách, bungalovech, apartmánech či v chatkách. Nabízí se i obytné buňky, místa pro stany a karavany, bydlet se dá i v teepee.

Ani ti, kteří by chtěli na poslední chvíli do chatky u Máchova jezera, by už zřejmě neuspěli. Zdejší autokemp Klůček hlásí, že chatky má z 90 procent na červenec i srpen zamluvené. „Spousta lidí si je objednává rok dopředu, i letos v létě si už zamlouvají chatky na příští rok. Další várka objednávek přichází v lednu či v únoru. Později shánět chatku je složité. Ale míst pro stany máme dost,“ řekl Právu ředitel kempu Martin Háma.

Podobná situace je i v autokempu Sedmihorky v Českém ráji. „Chatky na červenec i srpen už nejsou,“ řekli Právu na recepci. Lidé tu uspějí, jen když někdo zamluvenou kapacitu zruší.

Hory? Snad

Sehnat ubytování ještě na červenec či srpen by ale neměl být problém v Krkonoších i Jizerských horách. „Vidíme, že spousta rodin se rozhoduje na poslední chvíli, zřejmě v závislosti na počasí,“ řekla Lenka Kostlánová z infocentra Lenka v Rokytnici nad Jizerou.

„Díky vedrům, která panovala v minulých dnech, byly žádané pobyty u vody. Teď, když teploty spadly, více se hlásí zájemci už i u nás na horách,“ dodala.

V autokempu v podhůří Beskyd mají chatky rezervované až do září. „A chodí nám rezervace už na příští rok. Plná jsou i místa pro karavany, zůstávají jen pro stany,“ sdělila recepční autokempu ve Frenštátu pod Radhoštěm Adéla Balážová.

Hotely a penziony v Beskydech a Jeseníkách hlásí na většině míst plno. Občas někdo zruší rezervaci, není problém ji nahradit jiným žadatelem.