Na díru v zákoně poukázal případ Petry Janákové, která byla pravomocně odsouzena na 30 let za vraždu a několik dalších pokusů o ni. Jelikož otěhotněla, Krajský soud v Ostravě ji musel v červnu propustit na svobodu.

Trestní zákoník totiž nyní stanoví, že soudce musí přerušit výkon trestu těhotné ženě nebo matce dítěte mladšího jednoho roku. To by se mělo podle Farského změnit. Těhotenství by nemělo být automatickou propustkou, ale soudce by měl posoudit případ od případu.

„K přerušení výkonu trestu dochází i v případech, kdy byla odsouzená uznána vinnou ze spáchání zvlášť závažného zločinu, a není nikterak ani zkoumáno, zda dočasný pobyt takové osoby na svobodě není pro společnost nebezpečný nebo zda nebude pokračováno ze strany odsouzené v páchání trestné činnosti,“ stojí v důvodové zprávě novely, kterou podepsali i další poslanci hnutí STAN.

„Soudce bude moci posoudit konkrétní situaci ženy a řešit podle zdravého rozumu spoustu věcí, například zda těhotenství není jen snahou vyhnout se trestu nebo třeba zda není propuštění velkým nebezpečím pro okolí pachatelky,” sdělil Novinkám Farský.

Věznice to zvládnou



Šéf vězeňské služby Petr Dohnal už před časem řekl Blesku, že právní úprava je potřeba, protože podobné případy jako Janáková by se mohly opakovat. Podle něj jsou věznice připraveny postarat se i o těhotné ženy.

Janáková se svým bývalým manželem zavraždila v roce 2017 poblíž Lázní Bělohrad padesátiletého sběratele z Prahy. Toho vylákali na schůzku na opuštěné místo pod záminkou prodeje poštovních známek.

Místo toho jej ale Janáková za jízdy střelila zezadu do hlavy. Janákovi muže okradli o pouhých 34 tisíc a jeho tělo pohodili v kukuřičném poli. Janákovi už předtím připravovali nebo se i pokusili o další vraždy.

Soud přerušil Janákové výkon trestu pravděpodobně do září příštího roku.