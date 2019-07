nes, Novinky

„Pro Ostravu je skvělou zprávou, že autorem návrhu je právě studio Steven Holl Architects plus Architecture Acts, které má na svém kontě řadu realizací špičkové světové úrovně. Právě americkému studiu se nejlépe podařilo propojit stávající kulturní dům s novou koncertní halou. Vítězný koncept přináší nejen originální architekturu, ale také velmi zajímavé, byť náročné technické řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, má dlouhodobou udržitelnost a nabízí nízké provozní náklady,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nová koncertní hala bude propojena s místním domem kultury vybudovaným v letech 1956 až 1961.

FOTO: Steven Holl Architects a město Ostrava

Hala při pohledu z výšky připomíná pouzdro houslí. „Je to konstrukce, která je vynesena z té zadní části od parku přes původní objekt do části přední. Velmi výrazně se tam pracuje s ocelí a prosklením, a to především v přední části, která přímo velmi dobře komunikuje s ulicí 28. října,” řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO). Dodala, že zvenčí bude možné pozorovat pohyb v budově. Stejný koncept je i na opačné straně objektu.

Nová koncertní hala se stane zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava.

FOTO: Steven Holl Architects a město Ostrava

Porota složená z odborníků i zástupců města v čele s renomovaným architektem Krzysztofem Ingardenem vybírala mezi díly šesti architerktonických studií, jimiž byli Steven Holl Architects + Architecture Acts, Konior Studio z Polska, skandinávští Henning Larsen Architects, Architecture Studio z Paříže, Nieto Sobejano Arquitectos z Berlína a Van Dongen – Koschuch Architects and Planners z Amsterdamu.

Stěny haly budou z velké části prosklené, díky čemuž bude z ulice dobře patrný pohyb uvnitř kulturního stánku.

FOTO: Steven Holl Architects a město Ostrava

„Proč jsme vybrali právě tento návrh? Byl prostě nejlepší. Je to úžasné architektonické dílo, které velmi dobře zvažuje vztah staré budovy s novou, vztah mezi městem Ostravou a parkem za stávajícím objektem. Věřím, že vítězný projekt bude i emblematickým dílem pro Ostravu, které ji tak oživí,“ uvedl šéf poroty Ingarden.

Soutěž měla dvě kola, z původních šesti návrhů postoupily do druhého kola čtyři a z nich porota vybrala vítěze soutěže, jímž se stali právě američtí architekti se svým návrhem.

Město očekává, že do konce roku 2021 bude hotova veškerá projektová dokumentace potřebná k zahájení výstavby v roce 2022. Slavnostního otevření haly by se Ostravané měli dočkat o dva roky později, tedy v roce 2024.

Navrhovaný interiér nabídne 1200 až 1400 posluchačům jedinečnou akustiku.

FOTO: Steven Holl Architects a město Ostrava

„Celkově je návrh již teď ve stupni architektonické soutěže velmi dobře propracován,“ oceňuje náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová, která byla členkou poroty.

Náklady na výstavbu haly město v současné době odhaduje na 1,5 miliardy korun bez DPH. Pro tento účel již vytvořilo zvláštní účelový fond, do nějž vložilo ze svého rozpočtu zatím 250 milionů korun. Podpořit stavbu má 600 miliony rovněž ministerstvo kultury, které se k tomuto kroku zavázalo již v loňském roce. Další peníze poskytne Moravskoslezský kraj, a to 300 milionů korun.

Interiér budoucí koncertní haly

FOTO: Steven Holl Architects a město Ostrava

Nová koncertní hala se stane zázemím pro Janáčkovu filharmonii Ostrava. Všechny čtyři návrhy z druhého kola soutěže chce město představit na výstavě připravované na září.

Praha zatím stále neví, kde svou halu chce



Ostravský primátor u příležitosti vyhlášení vítězného návrhu připomněl, že Ostrava o vybudování koncertní haly usiluje již bezmála 60 let. Zatímco v sousedním Polsku vzniklo v posledních letech 13 koncertních hal, v Česku to podle něj bylo naposledy pražské Rudolfinum.

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová popisuje čtveřici finálových návrhů na koncertní halu. Město je chce představit na výstavě v září.

FOTO: Steven Holl Architects a město Ostrava

Macura dodal, že o vybudování koncertní haly v současnosti usilují také Brno a Praha. Metropole ovšem dosud stále ještě nemá pevně určené místo, kde by nový kulturní stánek měl vyrůst. Mezi nejčastěji zmiňované patří lokalita v okolí stanice metra Vltavská. Moderní koncertní hala by mohla tamní lokalitu významně povznést, a sama by přitom mohla těžit z dobré dostupnosti.