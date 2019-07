Pavel Orholz, ČTK, Právo

Jezy pod Vyšším Brodem byly v pátek ráno a po poledni nárazově zacpané a plavidla musela na průjezd čekat.

U jezu na Herbertově pod Vyšším Brodem, kde bývají při náporu vodáků největší problémy, byly kolem 10:30 u jezu asi tři desítky plavidel, převážně raftů. Zdržely se i přes čtvrt hodiny. Průjezd pomáhal řídit pracovník jedné z půjčoven, který zároveň pomáhal ve vodě pochytat lodě a věci lidem, kteří se pod jezem překlopili.

„My tam dáváme v sezoně, v exponované dny, hlídku,” řekl Pavel Mačuda ze společnosti Ingetour, která provozuje kempy a půjčovny u řeky Vltavy. Jde o jezy ve Vyšším Brodě a v Herbertově.

„Pohyb je na té Vltavě vyšší, ale když to srovnám s minulými roky, není to tolik ucpané. Ne že by bylo lidí málo, ale není to tak masivní jako v minulých letech,” uvedl místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka, který se byl u jezů podívat po 11:00.

Lodě mají k dispozici už jenom velké půjčovny. „Samozřejmě, rezervací jsme měli před prodlouženým víkendem opravdu hodně. Máme ale stále i volné lodě k půjčení,“ konstatoval Mačuda.

Na Vltavu vyráží čtvrt milionu lidí



V minulých sezonách vyrazilo na Vltavu za sezonu vždy kolem čtvrt milionu lidí, dá se očekávat, že i v té letošní to bude podobné. Pro města u řeky je stále těžší udržovat pořádek. Ve Vyšším Brodě žije kolem dvou a půl tisíce obyvatel a během sezony přijedou desetitisíce lidí. Město má přitom k dispozici pouze čtyři strážníky, kteří hlídají noční klid i případné vandaly.

„Letos se tomu nepořádku nejspíš opět nevyhneme. V řece končí odpadky, ale také například utržené značky. Rušení nočního klidu je poměrně běžným přestupkem,“ řekl Právu místostarosta Vyššího Brodu Jan Straka (Občané pro Vyšší Brod).

Podle něj by se za každou loď mělo platit alespoň dvacet korun. „Pak bychom se dostali na více než milion korun, který by se vracel do údržby řeky. Nyní ji sdružení kempů nebo sdružení pro Vltavu čistí jen tak a vodáci se přímo na úklidu úplně nepodílejí,“ doplnil Straka, který nabádá vodáky k zodpovědnosti a ohleduplnosti.