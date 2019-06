plk, Právo

Užovka červená žije volně pouze v jižních oblastech Severní Ameriky až po severní Mexiko. Hasiči mají zato, že ta ostravská patrně utekla dosud neznámému chovateli z terária.

„Na své prozrazení a přítomnost osob zareagovala pokusem o útěk. Snažila se zalézt do bezpečného úkrytu pod dlažbu, v tom jí ale zabránili obyvatelé domu společně s přivolanými policisty,“ popsal mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela s tím, že o odchyt plaza se postarali hasiči ze stanice v Ostravě-Přívozu, kteří se mimo jiné specializují na záchranu a odchyt zvířat.

Vůz ostravských hasičů při zásahu.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

„Zkušení hasiči přemístili užovku do velkého plastového sudu a převezli ji bezpečně do porubského Střediska přírodovědců, kde bude o hada náležitě postaráno,“ nastínil, co se s užovkou stalo. Podle Kůdely patří užovka červená mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější „domácí“ hady.