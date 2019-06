Oldřich Danda, Právo

Pane senátore, prezident Miloš Zeman nechce odvolat ministra kultury Staňka, podle ČSSD je země na kraji ústavní krize. Jak situaci hodnotíte?

Je to skandální, že si prezident zase vykládá ústavní zvyklosti, jak se mu to hodí. Jestli si chtějí sociální demokraté zachovat tvář, tak by měli z vlády odejít.

Ale poté je nahradí SPD, která je ochotna Babišovu vládu tolerovat.

To by bylo z louže pod okap. Socani zmatlali, co mohli, a měli by si řešení, jak z toho, najít sami. Otázka ministra kultury není tak zásadní, problémem je hlavně osoba premiéra Babiše. Znehodnocuje pověst naší republiky v celé Evropě. A přitom jeho problémy nikdo neřeší. Pořád se pozornost odvádí jinam.

Lidé jsou nespokojení. Jestli se jich sešlo tolik, tak to bude příště ještě víc

Další věc je, že si prezident dělá, co chce. Lidé z toho musí být zmatení, protože tady se neřeší každodenní problémy. Jestli vláda nezačne normálně pracovat, tak to začne řešit ulice.

Jak to myslíte?

Lidé jsou nespokojení. Jestli se jich sešlo 300 tisíc minulou neděli, tak to bude příště ještě víc, protože nespokojenost narůstá. Nemluvím o žádném puči, ale věřím, že až budou volby, že se vše vrátí do zdravých poměrů. Nebo se to vyřeší tím, že Babiš odstoupí.

Video

Časosběrné video z demonstrace na Letné (Zdroj: Novinky)

V normální zemi by premiér, který má takto kolosální průšvih, dávno odešel. Ale Babiš ignoruje, že ho k odstoupení vyzývá tolik lidí. Nemůže se proto divit, že těch lidí bude jen přibývat.

Chcete se stát předsedou TOP 09 a říkáte, že zvednete voličskou přitažlivost strany. Ta se pohybuje okolo pěti procent. Jak to chcete udělat?

Chci více zdůrazňovat to, na čem jsme byli jako strana založení. TOP 09 vznikla jako unikátní konzervativní strana. Ale důležité je říci, že náš konzervativismus je zcela jiný než ten, který vytáhly některé strany, které se dnes také ohání konzervativismem, ale ve skutečnosti jde hlavně o xenofobii a nacionalismus.

To je s naším konzervativismem neslučitelné, ten stojí na evropské kultuře, humanismu, křesťansko-idealistických základech.

Společnost se začíná znovu probírat. Bude nutné připravit program na postbabišovskou dobu

Za druhé je potřeba říci, že poté, co nastoupily do české politiky nové síly a začaly si populisticky nakupovat lidi penězi na úkor budoucnosti, se společnost začíná znovu probírat. A bude nutné připravit program na postbabišovskou dobu.

A tím chcete přitáhnout nové voliče?

O voliče jsme přicházeli, protože jsme se stali neprůhlednými, a to bych rád napravil.

Co předseda Jiří Pospíšil udělal, že jste se stali neprůhlednými?

Nekritizuji pana předsedu, u jeho osoby jde o to, že se domnívám, že nelze být současně europoslancem, předsedou pražských zastupitelů TOP 09 a předsedou strany. Tím by člověk měl být na plný úvazek.

Nejste v podobné situaci? Jste senátor, zastupitel v Dymokurech na Nymbursku a navíc máte hospodářství, jak to chcete zvládnout?

Starost o hospodářství byl důvod, proč jsem odolal nabídkám kandidovat před půldruhým rokem. Ale udělal jsem personální opatření, mám teď skvělého lesmistra, agronoma i porybného. Jsou to samostatní lidé a své rozhodnutí jsem probíral i s nimi.

Také mi dorůstají synové, oba studují lesnickou fakultu a jsem rád, že je to zajímá a občas mě mohou zastoupit. Myslím, že na hospodářství mi stačí v průměru půl dne v týdnu. Je to veliká oběť, protože v lese jsem rád a teď už se tam moc nedostanu. Jestli už to vědí naši divočáci, tak určitě slaví.

Jak máte veliké hospodářství?

Mám 1550 hektarů lesa, 800 hektarů polí a 170 hektarů rybníků. Také jsem koupil v sousední vesnici zemědělskou firmu, tam je 270 hektarů v nájmu, živočišná výroba, jatka a zpracovna masa. Mám asi 45 stálých zaměstnanců a v lese pracují živnostníci.

Máte také problémy s kůrovcem?

Já mám hlavně dubové a habrové lesy. Měl jsem jen šest procent jehličnanů, teď mám už jen tři a po letošku nebude asi už žádný.

Jak hodnotíte boj státu s kůrovcovou kalamitou?

Dost kriticky. Za tu kalamitu nese hlavní odpovědnost státní politika. Lesy ČR nevlastní jedinou pilu a jediným lékem na kůrovce je pila. Navíc zadávají zakázky soukromým firmám, kterým jde jen o těžbu, a není nikdo, kdo by do lesa chodil a kůrovce by hlídal.

Znám soukromé firmy, které zaměstnávají penzionované hajné, ti lesy dvakrát týdně projdou a do mapy zaznamenávají, kde našli kůrovce. Lesy ČR mají revírníky, kteří nemají šanci lesy obejít. Dobré by bylo, kdyby to bylo jako dřív a u každého lesa byla hájovna a hajný, který zná každý strom.

A co udělal Jiří Pospíšil špatně, že jste začali ztrácet voliče?

Myslím, že všichni v naší straně ztratili energii a začaly se množit defétistické manýry, že to nemá smysl, protože jdeme dolů. Je potřeba lidi probrat a přesvědčit je, že to smysl má, pokud začnou zase pracovat. Nemyslím si, že předseda by měl být nějaký vůdce, ale měl by být ten, kdo lidi motivuje, a řada našich členů motivaci ztratila.

Jiří Pospíšil

FOTO: Jan Handrejch, Právo

A jak je budete chtít motivovat?

Návratem k programu, na kterém jsme vznikli. A také spoluprací se STAN nebo s lidovci. Není pravda, že by s mým příchodem snaha o užší spolupráci skončila. Takovým řečem se směji, protože jsem skoro tři roky v senátním klubu STAN a byl jsem zvolen s podporou Starostů a lidovců. Stejně jako kolega senátor Lumír Kantor z Olomouce, který kandidoval za KDU-ČSL a byl zase zvolen s podporou TOP 09.

Vždycky říkám, že my dva jsme takové balonky, které ukazují, že když se síly spojují, tak se dílo daří.

Ale není to tak, že potřebujeme záchranný člun. Když se lidé vrátí ke strojům, tak můžeme být silným partnerem, a to může být pro STAN či jiné partnery přitažlivější, než když nás budou zachraňovat.

O jakém záchranném člunu mluvíte?

Rozšířilo se mínění, že naše budoucnost je pouze v tom, že se s někým dáme úzce dohromady a přistoupíme na všechny jejich podmínky. Jsem také pro úzké spojení, ale pouze jako silný partner.

A toho chcete dosáhnout jak?

Máme různé expertní týmy v centrále strany i v krajích, ale příliš to nefunguje. Chtěl bych vytvořit něco jako stínovou vládu. Myslím, že když vytáhneme odborníky na jednotlivá témata, tak to bude fungovat lépe.

Silněji také musíme upozorňovat, že republika šest let stagnuje, bují státní aparát, dárky voličům rostou rychleji než ekonomika, na rozdíl od investic do vědy a výzkumu, které rostou pomaleji. To je cesta do zaostalosti. Musíme zformulovat program, který povede k modernizaci naší společnosti.

Chtěl byste do tandemu spíše Jiřího Pospíšila, nebo Miroslava Kalouska?

Miroslav Kalousek je zakladatel strany a otcem ideje naší strany a jeho nelze postavit na vedlejší kolej. Hodlám pokračovat v tom, co Miroslav Kalousek s Karlem Schwarzenbergem vymysleli. Jiří Pospíšil sehrál také důležitou roli, nemám k němu žádnou animozitu, takže doufám, že se na plán, jak zvednout stranu, budou podílet všichni jmenovaní.

Ale neodpověděl jste, koho byste raději po boku.

Miroslav Kalousek jako zakladatel strany je mi bližší.

Neobáváte se výhrad, že jste pouhou loutkou Miroslava Kalouska?

Takové výhrady určitě nebudou, protože všichni dobře vědí, jaký jsem a že jsem nikdy ničí loutkou nebyl, a také vidí, že se zabývám jinými problémy než Miroslav Kalousek. Často nás nálepkují jako stranu pražské kavárny, ale mě moc v kavárně neuvidíte, protože jsem venkovan. A chtěl bych zvednout řadu venkovských témat, která byla celostátně zanedbána, a tak dát lidem na venkově naději, že se o jejich problémy bude někdo zajímat.

Miroslav Kalousek

FOTO: Petr Horník, Právo

Ta nálepka má pravdivé jádro, v minulých volbách TOP 09 zachránila Praha před propadem mimo Sněmovnu. Jak chcete lidi na venkově oslovit?

Musíme lidi zburcovat, aby měli chuť na vesnici něco udělat. Lidé jsou na venkově frustrovaní a ztrácejí chuť tam žít. Zavírají se obchody, hospody, mnoha obcím hrozí, že tam zavřou i pošty a odejdou tam odtud lékaři.

A jak to chcete změnit?

U nás v Dymokurech také hrozilo, že nám zavřou poštu. Proto jsme s naší paní starostkou navštívili ministerstvo vnitra a odjeli jsme s příslibem, že v Dymokurech pošta zůstane. Leckdy stačí osobní nasazení. U hospod a obchodů sehrály roli EET a další byrokratická zátěž.

Chceme lidem nabídnout, že jim podnikání usnadníme a že se na ně nebudeme dívat s podezřením a znesnadňovat jim život. Za posledních šest let se život velice byrokraticky znesnadnil a bude potřeba ho zjednodušit, aby lidé měli motivaci na venkově žít.

Jak se chcete postavit k Babišovi, přitvrdíte?

Bylo nám podsouváno, že nemáme jiný program než Antibabiš, ale teď je vidět, že si lidé čím dál více uvědomují, že jsme měli pravdu, že je to člověk, který se snaží z republiky udělat vlastní firmu. Proto jsou náměstí čím dál plnější. V tomto jsme se nemýlili, naopak jsme byli vizionáři, a proto říkám, že teď je potřeba připravit společnost na postbabišovské období.

Myslíte, že program Antibabiš povede ke změně a lepším výsledkům TOP 09?

Myslím, že ano. Hodně lidí mu věřilo a teď je prokázaná jeho spolupráce s StB…

O to se ještě soudí.

Na Slovensku je stále evidovaný ve svazcích StB. Nicméně jeho minulost není moc čistá a navíc je v nebývalém střetu zájmů, protože může rozhodovat o dotacích pro své vlastní firmy a teď hrozí, že ČR bude muset dotace vracet. To si lidé uvědomují, stejně jako to, že začal vše překrucovat, že chrání před Bruselem ne sebe, ale celé Česko. Je potřeba nahlas říkat, že to nezpůsobila ČR, ale že to udělal on.