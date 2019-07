Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Oleje a tuky stačí do černého kontejneru s hnědým víkem vhodit v uzavřené plastové láhvi. Olej z nich následně zaměstnanci úklidových služeb ve sběrných dvorech přelijí do speciálních nádob a mastný odpad pak směřuje k likvidaci.

Nově se na dvacet těchto speciálních kontejnerů objevilo na Praze 6, během července se pak má přidat i Praha 10, která plánuje vystavit deset kontejnerů. O kontejnerech také uvažuje Praha 7, která však zkoumá i další možnosti, jako je spolupráce s podniky, které už likvidaci olejů řeší.

Na popelnici je i návod, jak správě odpad třídit.

FOTO: Novinky

Dlouhodobě má zkušenost s touto službou zatím jen Praha 2. „Zavedli jsme to od roku 2015 podle vzoru Českých Budějovic, které s tím měly delší zkušenost, a občané to velmi vítají,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Prahy 2 Simona Müllerová s tím, že v současnosti se počet kontejnerů rozšířil na 20 kusů.

Služba městskou část vychází ročně přibližně na 180 tisíc korun. Podle Müllerové ji lidé využívají. Že se kontejnery osvědčily, potvrzují i další části. „Spojili jsme se s městskými částmi, předáváme informace, je to s Prahou 6, Prahou 7, Prahou 10 a Prahou 21,“ dodala Müllerová. Obyvatele pak o této službě informuje městská část pomocí letáčků a na svých webových stránkách.

Povinné od příštího roku

V jiných městských částech však o zavedení kontejnerů zatím neuvažují. Například Praha 9 se nadále bude spoléhat na to, že lidé budou přinášet oleje do sběrných dvorů, či je odevzdají během mobilního sběru nebezpečného odpadu. Možnost odevzdat oleje do sběrných dvorů funguje ve všech městských částech už dlouhodobě.

O plošném zavedení kontejnerů po celé Praze neuvažuje ani magistrát, obává se hlavně zajištění čistoty v jejich okolí. Místo nich by mohla umístit speciální nádoby jen na několika vytyčených stanovištích v Praze, spolu s kontejnery na oblečení, či elektroodpad.

Podle statistik Ministerstva životního prostředí ještě v roce 2017 třídilo oleje a tuky přibližně 900 obcí z více než celkových šest tisíc v zemi. Od roku 2020 přitom budou mít všechny obce povinnost pro své obyvatele zajistit sběrná místa pro jedlé oleje a tuky. Kromě kontejnerů či zpřístupnění sběrných dvorů mohou obce například vydávat jednotlivým domácnostem speciální nádoby na olej a tuky, které se pak odevzdávají na určeném místě.

„Povinnost třídit tento odpad májí podnikatelské subjekty, nevím o tom, že by to mělo být povinné pro domácnosti,“ říká Müllerová s tím, že si pak nedokáže představit následnou kontrolu, zda občané správně třídí tuky.

Seznam všech míst, kde se speciální nádoby nachází, najdete vždy na webových stránkách dané obce.