trj, Právo

„Děláme to v rámci výměny kabelového vedení Pražské energetiky,“ uvedl Chabr. Smyslem je nahradit staré hliníkové kabely novými, odolnějšími, tlustšími, výkonnějšími. Investice není úplně malá hlavně kvůli ceně prací. Ta je totiž zhruba desetinásobná oproti ceně materiálu, u nového kabelu se předpokládá cena asi 300 korun za metr. Nyní se pracuje u budovy městského soudu ve Slezské ulici, a to ručně – krumpáčem a lopatou – nehledě na úmorná vedra.

„Na pražských Vinohradech se výkopové práce budou dělat v létě. Výsledek by se měl dostavit ve druhé polovině roku,“ uvedl Chabr. Letos práce neskončí, i v roce 2020 se v ulicích nad náměstím Míru bude obnovovat kabelová distribuční síť. Nové kabely by měly lépe snášet vysoké napětí.

Jan Chabr na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy 6. června 2019.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle Chabra se v Praze předpokládá významný rozmach elektromobilů. Auta na elektrický pohon potřebují infrastrukturu, plánem města je vytvořit do deseti let tisíce nabíjecích stanic a po roce 2030 dalších desítky tisíc. Zatím se počet nabíjecích stanic v Praze počítá sotva na stovky.

Nosiče čidel

Lampy na Vinohradech se také stanou nosiči různých senzorů. Čidla by sledovala intenzitu dopravy, obsazenosti parkovacích míst, lampy by měly chráničky pro budoucí kabely optické sítě.

Aby vše fungovalo, je nutná spolupráce energetiků s městskou firmou Technologie hl. m. Prahy, která se stará o osvětlení. Nejde totiž zdaleka jen o Vinohrady. „Výběr lokalit chceme koordinovat s městskou společností Operátor ICT,“ dodal Chabr.

Stavba ve Slezské ulici na pražských Vinohradech

FOTO: Petr Janiš, Právo

Tato firma loni zkoušela pilotní projekt chytrých lamp v Karlíně. Lampy neuměly nabíjet elektromobily, sloužily jako nosiče čidel, která pro město sbírala data. Nyní by se měla přidat hygiena svícení, žárovky by měly být stmívatelné, šlo by případně o tzv. biodynamické osvětlení, které lze na dálku řídit. Některé sloupy by také mohly nést LED prostorová a senzorová svítidla, která by kvůli úsporám reagovala na pohyb.

Na otázku dalšího rozmístění chytrých lamp, které se neobejdou bez nových kabelů, má nejprve odpovědět koncepce pražského veřejného osvětlení. Vedení Prahy chce, aby z koncepce vyplynula synergie veřejného osvětlení, nabíjecí infrastruktury a distribuční sítě.

Veřejné osvětlení v Praze má celkem asi 136 tisíc prvků. „Koncepce má přinést návod, jak platit za správu a údržbu míň a jak něco vydělávat,“ řekl Chabr. V sázce je i otázka sloupů veřejného osvětlení jako nosičů reklamy. Městu na ně vyprší smlouvy s agenturami letos a reklama na sloupech by měla dostat nová pravidla. Očekává se, že pravidla přispějí k omezení sloupové reklamy, která je zatím zakázána jen na území Pražské památkové rezervace.