Úterní schůzku s prezidentem Zemanem komentovat odmítáte, je ale jasné, že prozatím vás ministrem kultury nejmenuje. Máte po těch komplikacích ještě vůbec o funkci zájem?

Upřímně mě to moc nebaví. Nijak na tom nelpím. Nikdy to nebylo postavené tak, že mám zájem. Řekl jsem, že jsem ochoten to přijmout, pokud se na tom ústavní činitelé domluví. Bohužel se na tom ústavní činitelé domlouvají už měsíc a půl.

Chudák (Staněk) podal demisi a už přes měsíc je proti své vůli ministrem.

Bylo by podle vás dobré, aby premiér Andrej Babiš podal na Zemana kompetenční žalobu?

Myslím, že by bylo dobré, aby po měsíci a půl faktického chaosu nastal normální stav, kdy ministerstvo kultury bude mít stabilní vedení, které bude normálně fungovat. Pro resort je to důležité. I pan ministr Staněk je v současnosti ve velmi nepříjemné pozici, která mu komplikuje práci. Chudák podal demisi a už přes měsíc je proti své vůli ministrem.

Ústavní činitelé se ale na vašem jmenování nedomluvili. Nehodláte z toho tedy vycouvat?

Kdyby něco takového nastalo, tak to jako prvnímu řeknu panu (předsedovi ČSSD) Janu Hamáčkovi.

Myslím, že situace může vygradovat v to, že kompletně všichni sociální demokraté budou za úplné blázny.

Může situace vygradovat v odchod ČSSD z vlády?

A není tím spíš na čase, aby ČSSD odešla z kabinetu?

Jestli má soc. dem. ve vládě zůstat, musí mít garantováno, že bude moci prosazovat svůj program a že personální obsazení jejích ministerstev bude vyhovovat jejím přáním, a musí mít garanci, že nebudou zpochybňovány základní parametry jejího fungování ve vládě, jak bylo dáno v koaliční smlouvě. Všechny tyto garance najednou musí být splněny. Pokud z nich jedna nebude splněna, nemá smysl ve vládě být.

Máte dohodnutou další schůzku s prezidentem?

Dohodli jsme se, že se ještě někdy rádi uvidíme.

A budete mít oficiální schůzku k vaší nominaci na post ministra kultury?

Nejsme domluveni na konkrétním termínu, kdy se rádi uvidíme.