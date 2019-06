kab, Právo

„Pokládáme za ústavně komfortní, aby pan prezident otálel s odvoláním stávajícího ministra kultury a jmenováním nového ministra kultury do konce června. Pokud to neudělá, tak pan premiér by na něj měl mít připravenou kompetenční žalobu, aby to vyřešil,“ řekl Veselý.

„Náš předseda panu premiérovi písemně oznámí, že očekává, že pokud nebude pan Šmarda jmenován, tak pan premiér podá kompetenční žalobu do data 1. 7.,“ dodal Veselý.

Video

Živě: Jednání Sněmovny

„Ústava je základní zákon a musíme se jí řídit. Pokud by se pánové neřídili ústavou, musíme na to reagovat,“ vysvětlil Veselý.

V takové situaci by ČSSD svolalo předsednictvo, které by rozhodlo o odchodu z vlády. „Předpokládám, že předsednictvo by bylo svoláno druhý červencový týden,“ dodal Veselý.

ČSSD možná jen odejde ze sálu

Ve středu však ČSSD při hlasování o nedůvěře vládu podrží. „Není logické, abychom vyslovili nedůvěru vládě, v níž sedí naši ministři,“ řekl Právu Veselý s tím, že nemůže říci, zda budou poslanci ČSSD aktivně hlasovat proti nedůvěře, nebo jen odejdou při hlasování ze sálu, jako učinili na podzim.

„Jsme jen dohodnutí, že nebudeme aktivně hlasovat pro návrh na nedůvěru,“ dodal Veselý. Nechtěl upřesnit ani to, jak se v sále Sněmovny zachová sám.

Zdůraznil, že i když by se ČSSD přidala k opozici a Babišově vládě vyjádřila nedůvěru, pomůže jí SPD. Pravici s ČSSD by tak ve Sněmovně stejně nestačily hlasy, aby vládu shodila, dohromady by měla v dolní komoře vzhledem k chybějícím třem oranžovým poslancům - Kateřině Valachové, Jiřímu Běhounkovi a Václavu Votavovi - 80 hlasů.

Původně ČSSD žádala opozici, aby se hlasování o nedůvěře vládě odložilo na dobu, kdy bude o osudu Šmardy a Staňka jasno. Pravice to však odmítla.

„Na poslaneckém klubu jsme se dohodli na tom, že požádáme opozici, abychom přerušili jednání Sněmovny, ale opozice to odmítla,“ uvedl Veselý.