Na otázku, kdy přesně schůzka proběhne, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček napsal: „Na Vysočině v těchto dnech.“ Na další otázku, proč nezveřejní přesný termín, dodal: „Protože jsme se tak rozhodli.“

Schůzka není uvedena ani v harmonogramu prezidentovy návštěvy Vysočiny. Termín nesdělil ani Šmarda, který prý svou mlčenlivost Hradu slíbil.

Na výsledku setkání Šmardy se Zemanem přitom závisí budoucnost vlády. ČSSD si totiž klade podmínku svého setrvání v kabinetu s hnutím ANO prosazením výměny ministra kultury.

Michal Šmarda

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Vypadá to na dobrý začátek spolupráce, řekl Šmarda po schůzce s Babišem.

Šmarda by měl nahradit Antonína Staňka, který původně rezignoval už k 31. květnu, Zeman však jeho demisi nepřijal. Předsednictvo ČSSD se v pátek usneslo, že pokud nebude o výměně ministra jasno do konce června, svolá své mimořádné jednání. Na něm by znovu mohlo hlasovat i o odchodu z vlády. V pátek pro to hlasovalo 10 členů předsednictva z přítomných 41, dalších deset se zdrželo.

Zeman si však starosti o budoucnost vlády nedělá. „Věřím, že tato vláda s vysokou pravděpodobností vydrží do konce volebního období, už proto, že 2,5 roku není tak dlouhá doba. Organizovat kvalitní kampaň také zabere něco času,“ prohlásil na svém setkání s krajskými zastupiteli Vysočiny.