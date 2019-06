Jiří Vítek, Novinky

Zhruba 20 000 lidí navštívilo o víkendu největší český letecký den zaměřený na historická letadla. Na nebi nedaleko hory Říp se obě odpoledne proháněly nejen známé stíhačky z poslední světové války, ale prostor dostala také dopravní letadla.

Vought F4U Corsair a North American P-51 Mustang

FOTO: Jiří Vítek

Lockheed Electra 10A motor a čumák

První místo mezi nimi patřilo chromově lesklému Lockheedu Electra 10A provozovanému za první republiky koncernem Baťa. Dvoumotorový dolnoplošník před několika lety zakoupil Ivo Lukačovič, majitel české internetové jedničky Seznam.cz, který ho provozuje na pražském letišti Točná.

Lockheed Electra 10A na stojánce

Kdo chtěl okusit zážitky letecké dopravy před bezmála 70 lety, mohl absolvovat vyhlídkový let ve stroji Lisunov Li-2 používaném v padesátých letech také Československými aeroliniemi. Návštěvníci mohli okusit také let ve dvou- a čtyřmístných vrtulnících Robinson R22 a R44 nebo v německém námořním hornoplošníku Dornier Do 28 vyráběném od konce 60. let 20. století.

Lisunov Li-2 Malev za letu

Dornier Do-28 a Antonov An-2

Vedle historických strojů byla vrcholem Memorial Air Show především akrobacie. Dech se tajil nad pilotním uměním Martina Šonky, úřadujícího mistra světa série Red Bull Air Race. Ve svém speciálu Extra 300SR takřka popíral existenci fyzikálních zákonů třeba při bočním průletu jen několik metrů nad plochou roudnického letiště.

Extra 300SR. Martin Šonka ve stoupání po startu

Méně extrémní, ale o to elegantnější vystoupení předvedla skupina akrobatických větroňů Let L-13 Blaník v rukou rakouských pilotů nebo trojice dvojplošníků Bucker Bu-133.

Seskok parašutisty a kroužící let L-13 Blaník

Bucker Bu-133 Jungmeister při akrobacii

Leteckým dnem se prolínala také účast českého armádního letectva. Ať už při zahajovacím průletu stíhaček JAS-39 Gripen, při ukázce vysazení a záchrany z vrtulníku PZL W-3 Sokol, nebo během krátkého vystoupení cvičných bojových L-159 Albatros. Další letecká show se v Roudnici uskuteční opět za dva roky.

JAS-39 Gripen během průletu

North American T6 Harward

North American P-51 Mustang za letu

Lockheed P-38 Lightning motory a čumák

Lockheed P-38 Lightning a Vought F4U Corsair za letu

