Do nezávislosti justice nezasahuju, některé projevy byly neuvěřitelné, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš nesouhlasí s tím, že by on či jeho vláda zasahovali do nezávisloti justice. Řekl to v reakci na nedělní demonstraci na Letné. Některé projevy demonstrantů označil za neuvěřitelné, současně ale připomněl, že lidé mohou svobodně demonstrovat.