Novinky, ČTK

Nový tanker je dlouhý 86 metrů a široký 11,5 metru. Přijet pro něj měl remorkér z Německa, který kvůli nízké hladině uvízl u Drážďan. „Je to problém, nezbývá než čekat,” řekl obchodní zástupce loděnice Jurij Kulchytskyj.

V loděnici stavěli tanker devět měsíců. „Specifický je tím, že nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli, je jich celkem sedm pro převoz tekutiny,” uvedl Kulchytskyj.

Ve Lhotce nad Labem na Litoměřicku spustili na vodu říční tanker

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

Předchozí zakázkou firmy byl chemický tanker také pro nizozemského zákazníka. Na vodu byl spuštěn loni na konci července, v lovosickém přístavu čekal na zvýšení hladiny Labe až do února letošního roku.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) nedávno uvedl, že bude nadále prosazovat stavbu jezu v Děčíně. Projekt, který by podle rejdařů výrazně zvýšil splavnost Labe, brzdí především spory kvůli jejímu vlivu na krajinu. Stavba nemá kladný posudek EIA. Ekologické škody, které by napáchala, by nebylo možné nijak kompenzovat a kritici upozorňují i na to, že investice by nemusela být návratná.

Tanker bude rozvážet bude jedlé oleje

FOTO: Ondřej Hájek, ČTK

V pátek se shodou okolností uskutečnilo v Senátu veřejné slyšení ke stavbě kanálu Dunaj - Odra - Labe, který by v případě výstavby splavnil největší českou řeku nejen u hranic s Německem.