Pavel Orholz , Právo

Mináře vítali bouřlivým potleskem. „Jsem nervóznější než na Václaváku, protože přijít ve Vodňanech nebo menším městě v padesáti, sto lidech vyžaduje i mnohem větší odvahu. Známe se tady po městě skoro všichni a lidi, co volí pana Babiše potkáváte, proto si toho moc vážím,“ sdělil lidem, kteří se sešli u pomníku obětí komunismu Minář.

Za obrovský úspěch označil, že v celé republice se v úterý protestovalo proti premiéru Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové na 313 místech.

Minář také přečetl společné prohlášení a pak mu mohli místní přátelé i známí pokládat otázky. Ptali se například na schůzku s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem, nebo především na to jaké jsou šance, že premiéra Babiše někdo nahradí. V parku, kde se mítink konal, vyvolávali lidé Minářovo jméno a bylo patrné, že ve Vodňanech vyrůstal.

„Znám ho jako malého kluka a vím, co je to za člověka a vím, že mu můžu naprosto důvěřovat,“ prohlásil jeden z místních Ondřej Šmíd.

Video

Živě: Demonstrace v regionech za odstoupení premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové

Vodňanští se také chystají na demonstraci do Prahy na Letnou. „Je tam asi padesát míst a doufám, že je zaplníme. Bylo by pěkné, kdyby Vodňany, které jsou vlastně známé kvůli nekvalitním potravinám, ukázaly, že jim to není jedno a že je zajímá i ekonomika a svobodu a další věci,“ je přesvědčený Šmíd.