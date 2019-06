Barbora Zpěváčková, Novinky

„Je vysoce nepravděpodobné, že by předseda Evropské komise chtěl vstupovat do auditu. To by vypadalo jako politické ovlivňování,“ řekl Novinkám europoslanec ODS Jan Zahradil.

Europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil označil výroky premiéra za skandální. Podle něj žádný jiný podnikatel, který pobírá dotace, nemá možnost obrátit se na předsedu Evropské komise.

„Premiér má s Junckerem řešit, jak ochránit zájmy České republiky a ne Agrofertu. Navíc to řeší auditoři, ne politici. Jestli si myslí, že Juncker zvedne telefon a řekne auditorům, kluci, nechte Andreje na pokoji, tak to se plete. To je možná styl Andreje Babiše, ne Evropské unie,“ zhodnotil Pospíšil.

Diskusi rozpoutal tweet někdejšího europoslance za ANO Pavla Teličky, který minulý týden uvedl, že „mu bylo v Bruselu řečeno, že není chuť se s premiérem bavit o ničem, natož o šetření jeho kauz. Prý překročil všechny hranice.“

V reakci na hlášku @AndrejBabis, že bude o auditu chtít jednat s Junckerem, mi bylo dnes v Bruselu řečeno, že není chuť se s premiérem bavit o ničem, natož o šetření jeho kauz. Údiv nad jeho nekompetentností, jaké komentáře činí. Prý překročil všechny hranice. — Pavel Telička (@Telicka) 5. června 2019

Podle europoslankyně ANO Dity Charanzové lze těžko říct, z jakých informací Telička při svém odcházení z Bruselu čerpá. „Nezaznamenala jsem žádný takový postoj Komise ani jejího předsedy. Nevím o tom, že to chtějí řešit a jestli ano, tak je to věc pana premiéra,“ sdělila Novinkám Charanzová.

Babiš mluví o nekompetentních auditorech



Babiš chce s Junckerem mluvit o auditu Evropské komise, který řeší dotace Agrofertu, na summitu 20. a 21. června.

„Já se určitě zeptám pana Junckera, jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální,“ prohlásil premiér minulý týden před odletem do britského Portsmouthu na oslavy 75. výročí spojeneckého vylodění v Normandii.

Europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová konstatovala, že se obává, že většina evropských politiků včetně předsedů vlád členských zemí nebude brát českého premiéra vážně a nebude s ním nic řešit, pokud nebude on brát vážně svůj střet zájmů. Zdůraznila, že důležitý bude přístup nového předsedy komise.

J. C. Juncker je odcházející předseda, ještě důležitější bude přístup nového předsedy EK. Především jde o pravdivou odpověď na kritické připomínky auditu.

Do Česka dorazily dvě předběžné auditní zprávy.

Místopředseda EK: Audit je objektivní



Jedna se týká střetu zájmů Andreje Babiše, druhá zemědělských dotací. Babiš audity zpochybnil a prohlásil, že se jedná o útok na Českou republiku od Evropské komise.

Proti tomu se už ohradil místopředseda komise Valdis Dombrovskis. Nechal se slyšet, že auditoři jsou profesionálové a pracují objektivně.

Česku podle návrhu hrozí, že by muselo vracet do rozpočtu Evropské unie asi 450 milionů korun dotací, které čerpal Agrofert. Babiš to odmítá a tvrdí, že Česká republika žádné peníze vracet nebude.