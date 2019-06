Renáta Bohuslavová, Novinky

Jednání prvního mimořádného zastupitelstva pod vedením Pirátů, Prahy sobě a koalice TOP 09 a STAN vyvolala opozice ANO a ODS. Chtěla slyšet odpovědi na otázky kolem nesrovnalostí během dubnového hlasování rady v souvislosti s hlasováním o zrušení veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu.

„Je to pohrdání občany a je to velké amatérství. Je vidět, že neumí Prahu vést. V životě jsem nezažila, co jsem byla v radě, že by si jeden z členů rady vzpomněl, že hlasoval jinak a že to chce změnit,” kritizovala vedení města místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Krnáčové by to neodpustili



„Je to v krátké době už druhá záležitost, v supertransparentní radě, které by se bývalé koalici pod vedením Adriany Krnáčové neodpustily a neprošlo by jí to,” dodal předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher.

O pochybném, a možná i zfalšovaném hlasování informovaly Novinky již minulý týden. Otázky opozice směřují jak na primátora Zdeňka Hřiba, tak na úředníky, ale i náměstka Pavla Vyhnánka, který radu v zastoupení vedl, a na náměstka Petra Hlubučka, který je právě tím, kdo měl být na zápis z jednání dopsán zpětně.

„Mohli byste se nám říct, ve kterém momentě se pan náměstek Hlubuček hlásil?” ptal se na jednání zastupitelstva předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

Hlubuček se ovšem jednání mimořádného zastupitelstva neúčastnil. Podle informací Novinek měl dlouhodobě plánovanou dovolenou. K celé věci se ale vyjádřil skrze sociální sítě.

„Chybu v zápise jsem opravdu nechal opravit, a to bezprostředně poté, co se ke mně dokument dostal. Zdůrazňuji, že vše prošlo řádným schvalovacím procesem podle platných pravidel Rady. Nedošlo tedy k ničemu špatnému, jak nám někteří předhazují, ale k nedopatření,“ uvedl Hlubuček.

Vedení odmítá manipulaci



Vedení Prahy informace o zfalšování zápisu odmítá, šlo podle něj o chybu úředníka Richarda Maříka. „Důrazně odmítáme jakákoliv nařčení, že došlo k manipulaci při hlasování Rady hl. m. Prahy. Technická chyba neměla žádný vliv na výsledek hlasování. Díky standardním kontrolním mechanismům byla nepřesnost zjištěna a opravena,“ uvádí vedení města ve společném prohlášení.

Otázka, zda opravdu došlo k tak banální chybě, že zapisující úředník opravdu neviděl hlásícího se náměstka ve chvíli, kdy na radě bylo přítomno osm členů vedení, nebo zda rada zápis úmyslně zfalšovala a Hlubučka vybrala zpětně s tím, že řekne, že se zdržel, tak zůstává a pokud se věcí neznačně zabývat policie, může celá věc čtvrtečním mimořádným zastupitelstvem také skončit.

Nejedná se o první pochybnosti ohledně hlasování rady. Již dříve Novinky psaly o tajném hlasování kolem schválení geologického průzkumu na metro D. Takové hlasování by se ale podle Pirátů už nemělo opakovat. Požadují totiž do budoucna hlasování elektronické.