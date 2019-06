jas, Novinky

„Veškeré práce a omezení plánujeme a připravujeme tak, aby měly co nejmenší dopad na pražskou dopravu,“ tvrdí mluvčí TSK Barbora Lišková, podle níž jsou stavby naplánovány, byť u některých se ještě čeká na podpisy smluv a rozsah dopravních omezení.

Již na počátku týdne začala oprava 800 metrů dlouhého úseku ve Vídeňské ulici v úseku K Zeleným domkům – Dobronická, která by měla být hotová v září.

Pomalu jedoucí kolona vozidel na Štěrboholské spojce.

FOTO: Petr Horník, Právo

Do poloviny srpna se bude ve dvou etapách opravovat vozovka na nábřeží Kapitána Jaroše v úseku Dukelských hrdinů–Štefánikův most, kde bude dlažba nahrazena asfaltem. Řidiči budou úsek objíždět po tramvajových kolejích.

Na Smíchově zkomplikuje dopravu do centra oprava Vltavské ulice od Nádražní ve směru na Hořejší nábřeží. Ta by měla trvat od července do prosince a po celou dobu rekonstrukce bude ulice částečně průjezdná.

V termínu od července do září se bude opravovat vozovka na sjezdu z ulice V Holešovičkách do Povltavské směrem k tunelovému komplexu Blanka.

Citelně se dopravy v Praze dotkne i demolice stávající a vybudování nové protihlukové zdi na Jižní spojce na úrovni ulic Spořilovská-Sliačská. V Osmisetmetrovém úseku bude doprava od července do prosince vedena ve zúžených pruzích.

Kolony na Jižní spojce v Praze u Spořilova, kde bude postavena nová protihluková stěna

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Na Jižní spojce je již nyní omezení kvůli výstavbě protihlukové stěny na úrovni Krče ve směru na Barrandovský most.

Omezení je už od března i na navazující Štěrboholské radiále, kde se už od března opravuje vozovka a práce budou pokračovat až do konce srpna.

FOTO: Mapy.cz

Nového povrchu se v období letních prázdnin dočká i Novovysočanská. Doprava v ní bude vedena kyvadlově.

Od 20. srpna do konce října se bude opravovat i 1,5 kilometru dlouhý úsek Evropské mezi ulicemi Gymnasijní a Horoměřická - a to jak ve směru z centra, tak do centra. Důvodem je odstranění měřících bodů a otvorů po sanačních vrtech z doby ražby metra.

V Horoměřické ulici se bude od července do června 2020 opravovat most přes Nebušický potok, přičemž silnice bude zcela uzavřena. Objízdné trasy zatím nebyly stanoveny.

Kolony v okolí Vítězného náměstí

FOTO: ale, Novinky

V oblasti Lahovického mostu se bude v srpnu a v září opravovat Strakonická. Doprava bude vedena ve zúžených pruzích, v první etapě bude uzavřen i nájezd z Radotína na Lahovický most.

Od července do října bude kvůli výstavbě nové tramvajové zastávky I. P. Pavlova v Bělehradské ulici komunikace uzavřena od náměstí I.P. Pavlova ke křižovatce s Anglickou.

Vedle toho bude TSK pokračovat v dlouhodobých opravách probíhajících na ulici K Barrandovu, v Nuselské ulici i na přemostění ulice Makovského v Řepích, respektive na mostu na Pražském okruhu na úrovni Ořechu.