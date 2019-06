Kristýna Léblová, jdu, Novinky

„Rekonstruujeme kompletně celou budovu, protože bylo nutné opravit všechny sítě: elektřinu, rozvody, vodu. Samozřejmě také vzduchotechniku, takže budova se musela opravdu důkladně rozkopat. Je to vlastně první generální rekonstrukce od doby, co byla budova postavena,“ uvedl Jan Burian, ředitel Národního divadla, pod které Státní opera spadá.

Jednou z nejtěžších částí opravy byl velký lustr v hledišti. Kvůli komplikované konstrukci totiž nešel sundat a musel se rekonstruovat na místě. „Lustr se celý zlatil, byla to neskutečně filigránská práce. Už je hotový a dnes je zakrytý, aby se neponičil,“ dodal Burian.

Lustr v hledišti je hotov a nyní je zabalený, aby se nezaprášil.

FOTO: Novinky

Rekonstrukce zasáhla i vedlejší provozní budovu. Renovací kromě kanceláří, zkušeben či baletních a sborových sálů prošla i kotelna a strojovna chlazení, které zásobují i vedlejší budovy Národního muzea.

Nová točna

Pro diváky ale bude nejzřetelnější rekonstrukce horního a spodního jeviště, kterým bude dominovat moderní točna. „Bude to v České republice unikátní zařízení, protože točna se bude nejen s dekoracemi otáčet, ale bude je umět zvedat, a to i tak, že se jednotlivé stoly budou naklánět,“ uvedl Burian.

V původním projektu přitom výstavba nové točny nebyla, ale podle Buriana využili právě probíhající rekonstrukci. „Už by to nikdo nemohl takhle obnovit. Na to, abyste sem všechna zařízení dostali, musíte mít mimo jiné probouraný kousek divadla,“ uvedl.

Točna v Opeře bude disponovat těmi nejmodernějšími prvky. Zatím je na místě základní konstrukce.

FOTO: Novinky

Firmy i fyzické osoby budou mít nově možnost v Opeře vlastnit své sedadlo. Prostřednictvím sponzorského dárcovství může i běžný divák získat sedadlo se svým jménem na zlaté jmenovce a další výhody, mimo jiné možnost rezervace sedadla na představení i premiéry. Křesla v jevišti navíc budou nově vybavena titulkovacím zařízením v podobě tabletu.

Budova Státní opery je uzavřená od března 2017, kdy začala její obnova. Celkové náklady na rekonstrukci nelze ještě vyčíslit, v současnosti se pohybují přes miliardu korun. Kromě nové točny za tím podle ředitele Buriana stojí i nákladné vícepráce a památkové zásahy.

Slavnostní otevření je naplánováno na 5. ledna příštího roku. Svůj plný provoz pak opera započne nadcházející sezónu od září 2020.