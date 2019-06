zr, Právo

„Těžko se mi k tomu vyjadřuje. Pokud to pan nejvyšší státní zástupce řekl, pak musí on vědět, co tím sledoval. Vůbec tomu nerozumím, jak bychom se mohli pohybovat v oblasti jakéhokoliv trestného činu. Samotný nezávazný předběžný návrh auditní zprávy je plný faktických nepravd, které budou příslušné české odborné orgány v následujících měsících trpělivě vysvětlovat a vyjadřovat se k nim,“ napsal Právu Babiš.

„Analyzovat tedy takový dokument mi připadá více než předčasné. Nechce se mi věřit, že by odborník na úrovni nejvyššího státního zástupce docházel k tak ukvapeným závěrům, místo toho, aby počkal na finální verdikt. Touto svou horlivou iniciativou nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu. Skutečně nevím, jaká je jeho motivace,“ dodal.

Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnily v pátek Hospodářské noviny. Auditoři se v materiálu zabývají čerpáním dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů.

Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu i na použití dotací z EU. Návrh auditní zprávy doporučuje vrátit zhruba 450 milionů korun vyplacených Agrofertu na dotacích.

„My jsme se rozhodli, že si zpracujeme vlastní analýzu a vyhodnotíme si, jestli je na místě nyní postupovat dále,“ uvedl v neděli v České televizi Zeman.