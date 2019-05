Náskok ANO na ODS se snížil na 11 procentních bodů

Vítězem voleb by se podle květnového modelu CVVM stalo hnutí ANO se ziskem 28 procent. Druhá ODS by měla 17 a Piráti 13,5 procenta. KSČM by podle modelu získala 11, sociální demokraté 9,5 a SPD pět procent.