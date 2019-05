Volby by vyhrálo ANO, Piráti oslabili, Okamura roste

Sněmovní volby by v současnosti vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta hlasů, druhá by skončila ODS, kterou by volilo 14,5 procenta lidí, uvedla v úterý agentura Median. Podle jejího květnového modelu by se do Sněmovny dostali ještě Piráti, SPD, ČSSD, KSČM, lidovci a STAN.