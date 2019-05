Jan Martinek, Právo

Vysoce postavený člen ODS, který si nepřál zveřejnit své jméno, Právu v pondělí řekl, že námluvy ODS s lidovci jsou v plném proudu, ve hře je spolupráce nejen v krajských volbách v příštím roce, ale i ve sněmovních volbách v roce 2021.

„Chceme se s nimi domluvit, abychom kandidovali společně, a pracujeme na tom už delší dobu,“ řekl Právu. „KDU-ČSL má k ODS nejblíž a lidovcům se vymstívá, když kandidují například se zelenými, jsou potom pro své voliče nečitelní. Mrzí nás, že se nepodařilo postavit společnou kandidátku v komunálních volbách v Praze,“ dodal.

Výsledek voleb do Evropského parlamentu ve srovnání s volbami v roce 2014

FOTO: David Ryneš, Novinky

Koalice ODS a KDU-ČSL by ve sněmovních volbách, kde se na rozdíl od eurovoleb pětiprocentní klauzule sčítá, musela získat aspoň deset procent. Právě na tom v minulých volbách zkrachovaly plány na koalici lidovců a STAN, neboť KDU-ČSL se zalekla průzkumů.

„Koalice ODS a lidovců by získala deset procent bez potíží. Hraje nám do karet i to, že šéfem KDU se stal Marek Výborný, který je spojení obou stran nakloněn,“ dodal zdroj z ODS.

Šéf ODS Petr Fiala po vyhlášení výsledků eurovoleb řekl, že by se protibabišovská opozice měla spojit. „Jsme připraveni bavit se o různých formách spolupráce. Budeme přemýšlet, jak nejlépe využít výsledku opozičních stran v krajských i parlamentních volbách,“ řekl.

Místopředseda ODS Miloš Vystrčil Právu sdělil, že si takové spojení představit umí. „Obecně jsme spolupráci stran od středu napravo nakloněni. Je to ve stadiu úvah,“ dodal.

Poslanec ODS Marek Benda Právu sdělil: „V komunálních volbách jsme o spojení s KDU-ČSL výrazně uvažovali, nevyšlo to z personálních důvodů. Lidovce pokládám za jednoho z nejpřirozenějších partnerů ODS, ale obě jsou to velké strany s početnou základnou, mnohdy si konkurující. Nedá se to vynutit násilím.“

Ve hře podle něj může být i barevnější koalice. „Po eurovolbách máme jistotu, že si můžeme dovolit jít do větší koalice, která by mohla překročit patnáct, dvacet procent,“ řekl.

"Potlačit ego"

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek v pondělí Právu řekl, že je potřeba spojovat síly a nabídnout silnou konzervativní proevropskou politiku. „Spojení TOP 09 a STAN se zúročilo. Hledat formy spolupráce je lepší než tříštit spektrum projekty bez perspektivy, které oslabují demokratické strany. Je potřeba slevit z vlastního ega a pracovat ve prospěch ČR,“ dodal.

Balonky k lidovcům vypouštěl šéf ODS Petr Fiala už v březnu na jejich sjezdu. „Naše hlavní ambice musí být otočit ČR správným směrem. Do tohoto zápasu bychom měli jít v co nejužší spolupráci a měli bychom zvítězit,“ vyzval tehdy.