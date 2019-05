tin, Právo

ODS získala 14,54 procent a vedle volebního lídra Jana Zahradila a Evžena Tošenovského ji v europoslaneckých lavicích posílí Alexandr Vondra, který z nevolitelného patnáctého místa přeskákal na druhou pozici, a poslankyně Veronika Vrecionová.

„Gratuluji vítězi voleb, ale doufám, že je to naposledy,“ řekl předseda ODS Petr Fiala novinářům krátce po vyhlášení výsledků voleb. Většina voličů podle něj hlasovala proti současné koaliční vládě ANO, ČSSD a KSČM. „Volby vyslaly jasný signál o tom, jaké je rozložení politických sil v ČR. Rýsuje se jasná alternativa k polokomunistické vládě a reálně se blíží čas změny,“ uvedl Fiala. ODS má podle něj ambice za dva roky sestavovat příští vládu.

„Potvrdila se pozice ODS jako nejsilnější opoziční strany. Představujeme životaschopnou alternativu proti vládě, především hnutí ANO, ale také proti dvěma extrémům. Těm, co chtějí vystoupit z EU, a těm, co chtějí pokračovat v bezuzdné integraci bůhvíkam a sjednocovat to, co sjednocovat už nejde,“ řekl těsně po vyhlášení výsledků Zahradil.

Lídr kandiátky ODS Jan Zahradil

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

„Je jasné, že voliči dali velmi silně najevo, že se jim nelíbí politika vlády, a posílili opozici,“ řekl poté předseda ODS Petr Fiala. „Uhájili jsme místo nejsilnější politické alternativy, přiblížili se hnutí ANO a ukázali, že tato země má naději na změnu, kterou si občané přejí,“ řekl.

Zahradil také okomentoval postup Alexandra Vondry až na vrchol kandidátky. „Saša Vondra si to zaslouží. Ukázal, že ve členské základně je po lidech jeho formátu poptávka,“ řekl. Vyjádřil se také k sérii demonstrací proti Babišově vládě, které organizuje spolek Milion chvilek proti demokracii. „Vypadá to, že demonstrace spíš mobilizovaly Babišovy voliče proti ‚zlým Pražákům‘,” myslí si Zahradil.

Kandidát ODS Alexandr Vondra (vlevo) se raduje v pražském volebním štábu. Z 15. místa kandidátky se stane europoslancem.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Předseda nevyloučil spolupráci s jinými stranami do krajských voleb, nebo do příštích parlamentních. „Jsme připraveni bavit se o různých formách spolupráce. Budeme přemýšlet, jak nejlépe využít společného výsledku opozičních stran v krajských, ale i parlamentních volbách,“ uvedl Fiala.

Zahradil také řekl, že český volič dal najevo, že dobře vnímá realistickou politiku ODS vůči EU. „Zvolili jsme zdravý rozum, umírněnost, reformu, a český volič na takový program slyší. Budeme se ho snažit realizovat na půdě evropských institucí, a začneme hned zítra v europarlamentu,“ slíbil. Vládnoucí koalice evropských lidovců a socialistů podle něj zavedla EU do slepé uličky.

„Chceme EU štíhlejší, vícerychlostní, která toho dělá méně, a dělá to lépe. Takovou si evropský volič přeje,“ řekl. I podle Fialy eurovolby ukázaly, že se Evropa posouvá jiným směrem.

Vláda by podle Fialy měla zvážit, zda znovu nominuje na eurokomisařku Věru Jourovou. „Už když byla nominována poprvé, tak jsem měl k postupu české vlády výhrady. Předvídal jsem, že za paní Jourovou žádné viditelné výsledky nebudou, a také nejsou,“ řekl Fiala.