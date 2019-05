Karolina Brodníčková, Radmila Hrdinová, Právo

Uvnitř sociální demokracie panují obavy, že s odchodem Staňka nebude souhlasit.

Odstupující ministr, s nímž se Zeman sejde až po evropských volbách 28. května, totiž zdůraznil, že odchází na přání Hamáčka po „masivní kampani“ a boji s „elitami“, které vyvolalo jeho rozhodnutí odvolat Jiřího Fajta z postu ředitele Národní galerie Praha a Michala Soukupa z křesla Muzea umění Olomouc.

Právě s Fajtem přitom vedl spor i Zeman, když jej odmítl jmenovat profesorem, proto se předpokládá, že by mohl Staňka podpořit.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Milan Malíček, Právo

„S Milošem to bude ještě na dlouho, Jan Hamáček to bude mít složité,“ řekl zdroj Práva.

„Výhoda je, že Staněk splnil Milošovi všechno, co chtěl, a teď už pro něj nemusí mít hodnotu,“ dodal zdroj Práva blízký špičkám ČSSD. Hodně bude záležet na výsledku eurovoleb – zda Hamáčkova autorita zůstane či zda nebude v případě prohry pod tlakem.

Odcházejícího ministra nelze držet



Pochybnosti, že hlava státu nebude s demisí ministra souhlasit, nerozptýlil ve čtvrtek ani Babiš a na otázku, jak se Zeman zachová, odpověděl „nevím“.

Přitom jak již dříve řekl ústavní právník Jan Wintr, pokud jakýkoliv ministr na odchodu trvá, těžko jej může prezident ve funkci držet.

Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Pokud ale jde o demonstrační návrh demise, tak prezident může vystupovat v roli toho, kdo se snaží podpořit stabilitu vlády a demisi hned nepřijme, aby přiměl politické strany k jednání. To je adekvátní úloze prezidenta,“ komentoval to již dříve Wintr.

Prezident tak dostává více manévrovacího prostoru, než kdyby premiér ministra navrhl odvolat. Pak totiž podle Ústavy hlava státu konat musí, a to podle většiny ústavních právníků bez zbytečného odkladu.

Ivan Krejčí

FOTO: ČSSD

Hamáček bude vybírat Staňkova nástupce až příští týden. Jak Právo informovalo už ve čtvrtek, podpory se uvnitř strany těší někdejší stínový ministr kultury soc. dem., nyní předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a divadelní režisér Ivan Krejčí.

Jenže ten na otázku, zda by se mu chtělo na ministerstvo, Právu včera řekl: „Nechtělo. Měl jsem zrovna premiéru v činohře Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (Ostrovského Výnosné místo, premiéra 16. května) a pořád mě ta práce baví.“

Zcela to však nevyloučil. „Pokud by taková nabídka přišla, jistě bych se nad ní zamyslel a zvážil všechna pro a proti,“ dodal Krejčí s tím, že zatím žádnou nabídku nedostal.

V Krejčího prospěch hovoří hned několik faktorů. Pochází z Ostravy čili by stejně jako bývalý primátor Olomouce Staněk reprezentoval ve vládě severní Moravu, je bývalým stínový ministrem za ČSSD a v letech 2001 až 2005 pracoval jako poslanecký asistent Lubomíra Zaorálka.

Kalistová, Onderka ani Zaorálek o post nestojí



Uvnitř ČSSD se hovoří i o nominaci generálního ředitele Moravského zemského muzea Jiřího Mitáčka. Ani ten ale s nikým z ČSSD o postu ministra ještě nemluvil.

„Četl jsem to pouze v médiích. Předpokládám, že to jsou úvahy, neboť představitelé soc. dem. připustili, že pokud nenajdou kandidáta ve svých řadách, tak se budou poohlížet po odbornících. Já přece jenom v resortu kultury působím více než dvě desítky let, tak možná z toho vznikla tato teorie,“ řekl Právu Mitáček.

Lubomír Zaorálek

FOTO: Novinky

„Zatím jsem nebyl ani nikým osloven a ani jsem s nikým nejednal,“ dodal. Na rozdíl od Krejčího Mitáček není členem ČSSD. „Předpokládám, že je to výsledek hledání odborníka v kultuře. Ono přece jenom těch jmen tolik není,“ podotkl Mitáček.

Spekulovalo se i o náměstkyni pro živé umění Kateřině Kalistové, ta však ministerské ambice popřela. Vyloučili je i první místopředseda soc. dem. Roman Onderka a exministr zahraničí Zaorálek (všichni ČSSD).

„Tahle debata jde mimo mě. Já se věnuji zahraniční politice. Odlétáme s výborem do Severní Koreje,“ napsal Právu šéf zahraničního výboru Sněmovny Zaorálek.