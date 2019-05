Renáta Bohuslavová, Novinky

Celý objekt, který zahrnuje historickou prvorepublikovou Šretrovu restauraci a protilehlý park s pódiem, získala v restituci rakouská společnost ZET-invest. Ta si v roce 1998 našla nájemce, který v objektu provozoval pivní stánky. U nich se během přenosů sportovních akcí scházely stovky lidí.

Spolupráce trvala až do října 2018, kdy skončila smlouva a pronajímatel objekt vyklidil a veškeré zařízení odvezl. Letos na jaře se už prostor neotevřel.

Šretrova restaurace v pražských Riegrových sadech

FOTO: Novinky

Současný místostarosta Prahy 2 Václav Vondrášek z ODS počínání společnosti ZET-invest s objektem Šretrovy restaurace v chráněné památkové zóně kritizuje. „S cílem, aby to fungovalo lépe, se to privatizovalo. Ten, kdo to zprivatizoval, ale neměl žádný zájem provozovat restauraci, tak z toho udělal administrativní budovu. Byl to čin zahraničního vlastníka, za který by se měl do morku kostí stydět,” zlobil se Vondrášek.

Majitel chce stánky zpět



Majitel dnes objekt pronajímá reklamní společnosti a pro provozování restaurace nechal k historickému objektu dodělat přístavek, který nyní opravuje a chce v něm provoz restaurace znovu brzy obnovit, počítá i s venkovním posezením.

Aktuální stav Šretrovy restaurace

FOTO: Novinky

Zástupce majitele pro Riegrovy sady Karel Novotný Novinkám řekl, že majitel by nejraději na místo stánky opět vrátil a našel si nového pronajímatele, který je bude provozovat společně s přistavěnou restaurací a vše tak vrátit do zaběhlých kolejí.

„Děláme všecko proto, aby se to znovu rozjelo. Tam se nic jiného, než vylepšené kontejnery udělat nedá. Buď se to tam takhle zavře a budeme říkat, že čekáme, až nám dají památkáři povolení, nebo se rovnou udělá řešení na kratší dobu,” argumentoval Novotný.

Posezení v Riegrových sadech (archivní snímek)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Pro umístění stánků, ale musí firma získat povolení od městské části, s čímž město nesouhlasí. Svůj návrh by vedení městské části Prahy 2 chtěl ZET-invest představit do konce června. Celý proces získání povolení, pokud by se obě strany vůbec domluvily, by ale trval nejméně půl roku.

Praha chce zpět pozemky



Dohoda je ale v nedohlednu. „Stánky do památkově chráněného objektu vůbec nepatří. Nabídli jsem jim, že odkoupíme alespoň to před tím pódiem. Nejsme pro to, aby tady někdo dělal nějaká provizoria. Pokud se tady má něco provozovat, tak to musí být něco slušného,” dodal místostarosta.

Městská část o pomoc se získáním objektu zpět do svého vlastnictví žádala i vedení Prahy, konkrétně náměstka pro územní plánovaní Karla Hlaváčka a radního pro majetek Jana Chabra (oba z TOP 09). Ani jeden ale zatím s žádným řešením nepřišel.

Vondrášek ještě dodal, že pokud by byl objekt zpět v rukou města, tak by na něj byla vypsána architektonická soutěž a následně by se vybral účel pronájmu. Ale je podle něj třeba zachovat historický ráz místa i objektu.