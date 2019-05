Denisa Doležalová, Právo

„Dopravní podnik ty doubledeckery soutěžil dvakrát, bohužel ani jednou neuspěl, nikdo se do soutěže nepřihlásil. Ale teď, v tom třetím výběrovém řízení, mu přišly dvě nabídky, které se v tuto chvíli zkoumají, jestli vyhovují zadání,“ vysvětloval situaci ostravský primátor s tím, že doufá, že obě nabídky od zahraničních firem budou vyhovovat.

Dodal, že výběr nelze uspěchat, protože autobus musí být pro Ostravu vyroben přímo na míru. „To není vůz, který by někde sjížděl z pásu. Navíc v našem zadání bylo, že chceme dvoupatrový autobus s ekonomickým pohonem. To znamená buď na CNG, nebo elektřinu, nebo kombinaci obojího - a to byl ten problém,“ upozornil Macura.

Podle něj se o vítězi zakázky rozhodne během několika týdnů, doubledeckery by tak do Ostravy mohly přicestovat začátkem roku 2020.

Jezdit by měly mezi dvěma nejnavštěvovanějšími ostravskými atrakcemi: památkově chráněnou Dolní oblastí Vítkovice a zoologickou zahradou. Vedení města tím chce vyřešit i problém s parkováním u zoo či problematickou propojenost obou turistických lákadel.

Doubledeckery chce město nabídnout i ke komerčním účelům, to znamená, že je chce pronajímat například na školní výlety či další akce. Jeden autobus pojme 80 cestujících.

Zcela první doubledeckery se začaly prohánět po Londýně na počátku 20. století. Využívají ho i jiná města v zahraničí, v České republice jezdí pár dnů v roce například v Praze.