jas, Novinky, ČTK

„Lysá hora ráno hlásila čtyři centimetry nového sněhu, jinou stanici na měření sněhu bohužel v Beskydech nemáme, ale podle dostupných informací, teplot a kamery se zdá, že sněžilo zhruba od těch 800 metrů nad mořem," uvedl Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sníh se ale držel až od výšky 1000 metrů nad mořem. Sněžilo nakonec méně, než meteorologové původně očekávali. Napadlo maximálně do pěti centimetrů sněhu.

V úterý dopoledne budou srážky ještě zesilovat a zhruba od 1000 metrů nad mořem by se měla udržet sněhová pokrývka. Do středečního rána by mohlo připadnout ve vyšších polohách dalších až deset centimetrů sněhu.

„Je to zajímavé, neděje se to každý rok, občas se to stává. Lysá hora má zapsáno datum posledního sněžení ještě i v červnu,” uvedl Ostrožlík.

Meteorologové očekávají, že nejvíce srážek v příštích dnech spadne ve středu, přičemž ojediněle mohou být i vydatnější. S občasným deštěm se na většině území setkáme i ve čtvrtek.

Středeční ráno navíc bude opět chladné. Na západě republiky se teploty budou pohybovat pouze kolem nuly a na jihu Čech se přes den dostanou pouze na 5 až 9 stupňů.

Průběh průměrné denní teploty vzduchu ve dnech 28. dubna až 12. května na stanici Praha-Ruzyně v nejteplejším roce (2012), dosud nejchladnějším roce (2017) a letos v porovnání s průměrem za roky 2001–2018.

FOTO: Český hydrometeorologický ústav

Skutečnost, že první polovina května je letos poměrně chladná, ukazují i statistiky meteorologů. V období od 28. dubna do 12. května byla v letech 2001 až 2018 v pražské Ruzyni průměrná teplota v 13 stupňů Celsia. Letos je průměr 9,1 stupně.