Počty svateb rostou, polovina manželství se ale rozpadá

V posledních letech přibývá lidí, kteří uzavírají sňatek. Stále však platí, že zhruba polovina manželství se rozvádí. To většině rozvedených nebrání vstoupit do manželství znovu. Zhruba čtvrtina řekne partnerovi či partnerce ano do tří let od rozvodu. Plyne to z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Na středu 15. května připadá Mezinárodní den rodiny.