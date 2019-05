Vladislav Prouza, Právo

„Uživit by se zde mohly dvě sedmihlavé smečky. Poznatky mluví o občasném výskytu vlků na Olešnicku a horských hřebenech,“ přiblížila Vrkovcová.

„V letošním roce očekávám vznik dalších vlčích teritorií. V Česku se vyskytuje dosti rezidentních vlků, jenž obhajují svá teritoria. Je ale možné zaregistrovat i solitérní vlky, kteří teprve hledají partnera a vhodné teritorium,“ shrnul výzkumník Aleš Vorel z České zemědělské univerzity.

Zemědělci se bojí, lesníci těší



Dvojice vlčích smeček v počtu možná patnácti kusů obývá sousední Broumovsko. Vlčice nyní rodí štěňata a některým jedincům začne být v broumovském vlčím teritoriu těsno. Vlků je v každé lokalitě tolik, kolik umožňují zdroje potravy, nejsnadnější kořist ve špatně hlídaných ohradách s dobytkem nevyjímaje.

„Očekáváme, že brzy v Orlických horách zdomácní. Možná ještě letos. Nejblíže Broumovsku je Olešnice, kde podle dosavadních poznatků sondují budoucí teritorium,“ míní Vrkovcová.

Příchod vlků odmítají zemědělci. „Není tady pro ně místo. Soužití s nimi vylučuje hustě osídlená krajina a turistika,“ reagoval farmář Petr Šourek z Hraštic u Skuhrova nad Bělou.

„Nijak to neřeším. Až to přijde, tak to přijde,“ doplnil chovatel čtyřicetihlavého stáda ovcí.

Predátory na špici potravinového řetězce s nadějemi očekávají orlickohorští lesníci. Škody přemnožené zvěře na lesních porostech hraničí s katastrofou. „Myslivci zvěř nestíhají střílet. Málo rukou, málo pušek,“ podotkl lesník Ladislav Čepelka.

K zabezpečení se farmáři staví vlažně



Ochranáři se přesto snaží orlickohorské zemědělce na příchod vlků připravit. „Existují zkušenosti z Broumovska, kde jsou početnější stáda ovcí. Tady se pasou spíše krávy. Zemědělce chceme seznámit s tím, co soužití s vlky představuje,“ podotkla Vrkovcová, podle níž řada orlickohorských farmářů bere očekávaný příchod vlků vlažně.

„Během přednášky, kde jsme je chtěli seznámit s nutností zabezpečit s předstihem dobytek, jich polovina odešla,“ tvrdí bioložka. „Nedávno jsem viděla dokument, v němž ovčák říká, že pokud by neuhlídal stádo, tak by se styděl, protože jde o jeho práci,“ vzpomněla Vrkovcová.

Farmářům vyšla vstříc Evropská komise, která koncem loňského roku schválila stoprocentní dotaci na ochranu dobytčích stád. „Od léta by to mělo platit v Česku,“ slibuje Miroslav Kutal z Hnutí Duha. Vyšší jsou i náhrady za vlky stržené kusy.