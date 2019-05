Jiří Vavroň, Jan Holý, Právo

Důvodem, proč klesá počet rozvodů, není podle odborníků to, že by Češi zmoudřeli a jejich přístup k manželství byl zodpovědnější, ale zejména fakt, že do manželství vstupují ve vyšším věku, často i po několikaletém předcházejícím soužití s partnerem tzv. na hromádce.

Počet neformálních svazků roste, zejména u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Řada z nich pak později ukončí soužití oficiální svatbou.

V soužití mimo manželství máte jistotu, že vás a hlavně děti nebudou pronásledovat vlekoucí se spory pětatřicetiletá Květa

„S manželkou jsme žili na hromádce zhruba pět let. Vzali jsme se téměř před dvaceti lety poté, co jsme čekali první dítě. Myslím si, že nám nevázané předcházející soužití oběma prospělo. Jsme vůči sobě daleko vstřícnější, otevřenější, ale i tolerantnější,“ potvrdil Právu pětapadesátiletý Milan z Prahy.

Obava se vázat

Nižší počet rozvodů podle odborníků ale rozhodně neznamená, že každé soužití nakonec vede v Česku až ke svatbě. Potvrzuje to i fakt, že více než 50 procent dětí se stále rodí mimo manželství a roste počet nejen svobodných matek, ale i nesezdaných párů. Důvodem je často i obava, zda při současné preferenci střídavé péče ženy nepřijdou o děti, kdyby nechtěly setrvat v nefunkčním svazku.

ČTĚTE TAKÉ

Svateb bylo loni nejvíc za jedenáct let



„Nemám chuť absolvovat při případném rozvodu několik let se vlekoucí spory o to, komu bude svěřeno dítě. Nepotřebuji ani roky se táhnoucí spory o to, čí je dům, kdo koupil válendu a kdo kuchyň. Pokud se máte rádi, je lhostejné, zda na to máte papír. V soužití mimo manželství máte jistotu, že vás a hlavně děti nebudou pronásledovat vlekoucí se spory a hádky,“ řekla Právu pětatřicetiletá Květa.

Důvodem, že se Češi zase tak neženou do svateb, může být podle advokátky Petry Ledvinkové i v současné době rozšířená možnost, že ze společného jmění manželů mohou být hrazeny i dluhy jednoho z nich.

Skutečným důvodem rozpadu manželství může být alkoholismus či domácí násilí

To, že se rozpadají vztahy až po delším soužití, svědčí podle psychologů o tom, že důvody rozchodu jsou většinou konfliktní povahy. Lidé podle psychologů totiž často přehlížejí problémy, které ve vztahu jsou již od počátku, a neuvažují, že budou muset spolu trávit celé dny.

Jaké jsou tedy skutečné důvody, proč se lidé rozvádějí? Jako hlavní důvod, kterým rozvádějící se páry zdůvodňují své rozhodnutí, je nesoulad povah, vzájemné odcizení a odlišné názory. Tyto důvody stojí za více než 64 procenty českých rozvodů.

Jen v menšině rozvodových případů je hlavní příčinou sexuální nesoulad manželů sexuolog Jaroslav Zveřina

Podle právníků se však za nesouladem povah mohou často skrývat jiné důvody a partneři chtějí být rychle rozvedení bez skandálů a afér. „Šéf významné firmy, který bije manželku, o takovou publicitu nestojí. Rychlý rozvod z důvodů citového ochladnutí je proto vítán. Skutečným důvodem rozpadu manželství může být alkoholismus či domácí násilí,“ potvrzují právníci.

Druhým nejčastějším důvodem je, že se objeví někdo jiný, se kterým chce muž či žena začít nový život. Ale podle expertů ani zde nevěra či sex nejsou tím hlavním důvodem rozchodu. Jednorázový úlet či nevěra není důvodem, že se manželství rozpadne, většina párů a rodin je schopna nevěru přežít.

Já to platit nebudu

„Jen v menšině rozvodových případů je hlavní příčinou sexuální nesoulad manželů,“ říká český sexuolog Jaroslav Zvěřina. Podle něj novomanželé většinou mají za sebou poměrně dlouhý a bohatý předmanželský sexuální život, takže se vzájemně nemají čím překvapit.

Pětačtyřicet procent rozvádějících se manželů uvádí jako důvod nerealistické očekávání jejich partnera. On se změní, až se narodí dítě, bude z něj jiný člověk, doufá řada novomanželek. On se ale podle zkušeností rodinných poradců nezmění, naopak, stává se, že negativa se mohou ještě prohloubit.

Důvodem k rozvodu je ale i chronický nedostatek peněz, kdy rodina nepřetržitě řeší existenční problémy. Chybí peníze na běžný provoz domácnosti, což ještě neznamená, že je jeden z partnerů nemá, ale nechce je dávat pro potřeby rodiny, má paralelní vztahy.

Podle psychologů se množí i případy, kdy je manžel přesvědčen, že náklady na provoz domácnosti, na jídlo a výchovu dětí má nést výlučně manželka.