Čínští vědci se ve spolupráci s americkými kolegy odhodlali vložit geny z lidského mozku do opičího. Provedli to vpichem viru s lidským genem souvisejícím s vývojem mozku do embryí celkem jedenácti opic makaků. Pak je nechali vyrůst, než... Celý článek Riskantní výzkum? Číňané vložili geny z lidského mozku do opičího»