Barbora Zpěváčková, Novinky

Lektorka Šárka Králíčková z organizace Atlanta už 17 let vyučuje angličtinu v mateřských školách ve východních Čechách a pořádá kroužky pro děti. Angličtinu vyučovala vždy v dopoledních hodinách.

V roce 2016 ale ČŠI v Hradci Králové doporučila přesunout kroužek do odpoledních hodin, aby děti nepřišly o výuku v rámci školního vzdělávacího programu. Králíčková tedy lekce přesunula na odpoledne.

Když letos v březnu přišla ČŠI na kontrolu do Mateřské školy v Třebechovicích pod Orebem, doporučila ředitelce přesunout angličtinu jako placený kroužek až po provozní době školky, což je o půl páté odpoledne.

„Přesunuli jsme tedy výuku na odpoledne. Letos nám bylo řečeno, že nemůžeme vyučovat ani odpoledne, leda až po provozní době školky, anebo že máme všechny učit zdarma,“ popsala Králíčková, co jí sdělili školní inspektoři.

Jako důvod prý uvedli, že odpoledne pořád probíhá výchovně-vzdělávací proces a že se jedná o nerovnost k rodičům, protože někteří nemají peníze a výuku angličtiny si nemohou dovolit. „Ale to je stejné s plaváním, s lyžařskými kurzy,“ podotýká Králíčková.

Rodiče si prý rádi kroužky zaplatí



Její slova potvrzuje ředitelka mateřské školy Alena Jeremiášová. „Bylo mi řečeno, že by tahle nadstandardní angličtina v době provozu neměla být ve školce. Jenže nám končí provoz o půl páté, takže to je nereálné. Děti jsou už tou dobou unavené a navíc nevím, kdo by tady zůstával po pracovní době,“ zhodnotila ředitelka.

Dodala, že děti kroužek angličtiny přímo milují a mohou v něm pokračovat i na základní škole, a proto ho rodiče rádi zaplatí. Kurzy stojí zhruba čtyři tisíce korun na celý rok, lekce se opakují každý týden a trvají 35 minut. Další nadstavbou na základní škole jsou i letní tábory pořádané Atlantou.

„Inspektoři mi řekli, že odpoledne je povoleno plavání, bruslení, což je pohyb, a to se podporuje, ale angličtina ne,“ popsala Novinkám Jeremiášová.

Je to vytržené z kontextu, hájí se inspekce



Česká školní inspekce to ale odmítá. „Údajné sdělení, že bruslení či lyžování by odpoledne klidně mohlo být, že sporty se podporují, odmítáme. Nic takového ČŠI nesdělila,“ uvedl náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

„Také odmítáme sdělení, že inspekce doporučila paní ředitelce přesunout angličtinu jako placený kroužek až po provozní době mateřské školy a že důvodem bylo, že se jedná o nerovný přístup. Takové vyjádření je zavádějící a vytržené z kontextu,“ sdělil náměstek.

Na dotaz Novinek, kdy by tedy školka mohla nabízet placený kroužek angličtiny, přišla ale protichůdná odpověď. „Pokud už chce škola nabízet angličtinu pouze některým dětem čili těm, jejichž rodiče si to zaplatí, tak pak by takový placený kroužek měl ideálně probíhat až po ukončení provozu MŠ,“ napsal Andrys.

Dodal, že mateřská škola by se měla snažit zajistit, aby byl kroužek neplacený a pro všechny děti. „Skutečně optimální by bylo, pokud škola chce děti učit anglicky, což je nepochybně velmi dobře, tak aby zařadila výuku angličtiny pro všechny děti čili aby ji měla jako součást svého školního vzdělávacího programu a nabídla angličtinu úplně všem dětem a zdarma během vlastního vzdělávacího procesu,“ uvedl Andrys.

Ředitelka školky Jeremiášová k tomu podotkla, že by ministerstvo a inspekce měly systém ujednotit. Některé mateřské školy se totiž mohou doporučení ČŠI zaleknout a všechny placené kroužky zrušit úplně.