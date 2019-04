Renáta Bohuslavová, Novinky

„Byl jsem na koštu vína v Boršicích. Jezdím tam tradičně. Šel jsem si ven zapálit cigaretu. Zničehonic mě oslovil mladý muž, který se mě zeptal, jestli jsem Dominik Feri. Řekl jsem že jasně a jak mu mohu pomoct. On mi začal dávat pěstí do hlavy,” popsal Novinkám incident, který se stal v neděli odpoledne Feri.

Do útoku se podle poslance zapojil ještě jeden starší muž. Fotky obou mužů poslanec zveřejnil na sociálních sítích.

„Moji kamarádi naštěstí nějak zakročili. Oba byli zpacifikování a byla zavolána policie,” pokračoval poslanec TOP 09 a dodal, že byl překvapený. Na výměnu politických názorů je zvyklý, ale fyzické napadení prý nečekal.

„Můžeme mít odlišné politické názory a myslím, že to byl důvod toho napadení. Jeden z útočníků podle svědků řekl, že negři vůbec nemají právo být v politice,” dodal Feri, který kolem 18. hodiny večer mířil do nemocnice do Uherského Hradiště kvůli ošetření drobné tržné rány na zádech.

Případem se zabývá policie. „Vyšetřujeme konflikt mezi několika osobami,“ sdělil mluvčí policie Vladislav Malcharczik s tím, že se rvačka odehrála na akci, při které se ochutnávalo víno.