Jindřich Ginter, Právo

„V Česku je 24 škol, kde se lze vyučit řezníkem-uzenářem, ale v učení je nyní jen něco kolem stovky učedníků, poptávka po vyučených lidech je přitom velká. Dotazovali jsme se několika velkých firem z oboru a od všech zaznívá totéž: ihned jsme schopni přijmout i 50 nových řezníků,“ řekl Katina.

„Nejsou tu ale jen velké firmy, máme tu několik set malých a středních firem, které vyučené řezníky také potřebují,“ dodal. Dobrý řezník si podle něj vydělává i 40 tisíc korun měsíčně. Nenahradí ale jednou řezníky roboti?

„S jistým stupněm robotizace se můžeme setkat u velkých výrobců například v Německu nebo v Dánsku. Páteř oboru u nás i v zahraničí ale tvoří střední podniky. I u nich najdeme robotizaci, respektive mechanizaci, ale naše práce stále spočívá především v odborných činnostech, které musí vykonávat kvalifikovaní lidé,“ konstatuje Katina.

Staří odejdou, mladí nebudou

Domnívá se, že i za 15 let bude stejná poptávka po řeznících jako nyní, ne-li ještě větší. „Starší řezníci odejdou do důchodu a mladí nebudou. Proto v náborech lidem říkáme: bude to maso, ale za tři roky tě vyplatí zlatem,“ dodává Katina. I když mnoho mladých lidí dává přednost snadnější práci a kariéře, Katina je optimista, protože zároveň dorůstá generace, která očekává kvalitní potraviny.

Však se také v náborové kampani svazu zpracovatelů na webu budetomaso.cz bez obalu píše: „Vegetariáni, vegani, frutariáni a bůhví kdo ještě. Co mají společného? Ti všichni nejedí maso. Ale neboj, masožravců je na světě pořád dost. Maso jedí lidé už více než dva miliony let a budou ho jíst i v budoucnu.“

V neotřelém slovníku, který se snaží přiblížit mladým, pokračuje nábor i v popisu oboru „bourač“. O tom se případní zájemci a jejich rodiče dočtou: „Nemusíš mít sílu jako býk ani ti v žilách nemusí kolovat krev dávných lovců mamutů. Prostě jen vezmeš do ruky nůž a naporcuješ prase nebo krávu tak, aby byla doslova k sežrání!“

Někoho může tento popis práce nadchnout a zaujmout, jiného zase odradit. Alespoň ale hned ví, zda je řezničina pro něho, nebo ne.