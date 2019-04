Jan Martinek, Právo

Nově takovou činnost nebude smět provozovat léčitel, který byl v minulosti nepodmíněně odsouzen. Vyžaduje to zákon o léčitelských službách, který vypracovalo ministerstvo zdravotnictví a který čeká na průchod legislativním procesem.

Mnoho léčitelů dnes představuje poslední naději pro lidi, které současná „západní“ medicína neumí vyléčit. Existují tací, kteří i v dobré víře používají k uzdravení svých klientů nekonvenční až drastické metody. Redakce Práva zná například příběh ženy, která se po neodborné terapii z rukou léčitele ocitla v přímém ohrožení života a dodnes si nese trvalé následky.

Léčitelé se budou muset nově registrovat, aby dostali oprávnění k činnosti. Má vzniknout národní registr léčitelů. „Podmínkami poskytování léčitelských služeb fyzickými osobami jsou plná svéprávnost a bezúhonnost,“ stojí v zákoně.

Podle normy to znamená, že lidé, kteří byli odsouzeni na jeden rok a výše nepodmíněně či spáchali trestný čin proti životu a zdraví, by nesměli klientům pomáhat.

Je třeba mít přehled, kdo všechno je léčitel. Chceme tedy zavést povinnost registrovat se. Léčitelé by měli splňovat základní předpoklady pro osoby vykonávající činnosti v oblasti péče o zdraví, jako je bezúhonnost, zdravotní způsobilost,“ řekla Právu mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Bezúhonnost by museli léčitelé doložit výpisem z rejstříku trestů.

Pokuta i milion

Zákon by stanovoval pro léčitele i další úkoly: například by museli vést o každém pacientovi dokumentaci.

„Léčitelé by měli plnit povinnosti, které pomohou přezkoumat to, zda nepoškodili svojí činností pacienta. Zejména budou muset vést dokumentaci o použitých metodách a doporučeních sdělených pacientovi, případně o vydaných produktech,“ řekla Štěpanyová. „Dokumentace bude muset obsahovat, co léčitel zjistil v rámci své diagnostické činnosti a jaké postupy u pacienta použil,“ dodala.

Norma by regulovala i reklamu, kterou léčitelé či specialisté na alternativní léčebné metody používají; nově by musela výslovně uvádět, že jimi poskytované služby nejsou poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů. „Reklama na léčitelské služby vždy obsahuje informaci, že se nejedná o poskytování zdravotních služeb,“ stojí v zákoně.

Léčitele by kontrolovaly krajské úřady, při přestupku by mohly stanovit pokutu do sto tisíc, při opakovaném porušení zákona až do výše jednoho milionu a zákazu činnosti na deset let.

V Česku dřív platila pro lékaře přísná pravidla: zdravotníci nesměli vykonávat povolání, když byli odsouzeni za trestný čin, který nesouvisel s jejich povoláním, tedy například i když způsobili dopravní nehodu.

V roce 2005 ale Sněmovna zákon, který odborná veřejnost kritizovala, zmírnila. Nyní platí ztráta bezúhonnosti pouze při spáchání trestného činu v souvislosti se zdravotní péčí.