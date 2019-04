Pavel Karban, Právo

„Odmalička musí cvičit, dennodenně jsme dojížděli do Ostravy do stacionáře,“ prozradila Lukášova maminka Lenka Holubková a na adresu syna řekla, že je šikovný. „Něco málo zvládne sám, ale s určitými věcmi potřebuje vždy nějak pomoci.“

Naději na alespoň částečné zlepšení stavu dává Lukášovým rodičům intenzivní neu­rorehabilitace v Sanatoriích Klimkovice. Právě před pár dny dokončil chlapec měsíční pobyt v lázních, kde podstoupil speciální CI Therapy, jejímž cílem bylo zlepšit motoriku postižené ruky.

Terapie je založena na tom, že se znehybní speciální dlahou zdravá ruka, kterou mozek upřednostňuje pro používání. Mozek tak vyhodnotí, že ruka je v dané chvíli nepoužitelná, a snaží se proto zapojit druhou ruku. Pohyby se stále opakují, až se mozek naučí ovládat i druhou, nehybnou ruku.

„Určitě nám to pomohlo, syn se tam naučil zavazovat boty, protože to neuměl. A pomohlo mu to i po psychické stránce,“ potvrdila Holubková.

Terapii pojišťovna nehradí

Měsíc intenzivní neurorehabilitace stál asi 40 tisíc korun. Terapii však zdravotní pojišťovny nehradí, za rodinu by ji měli zaplatit dárci.

„Dvacet tisíc uhradí Nadace Život dětem a 20 tisíc by mělo dát město Hlučín z peněz z veřejné sbírky,“ uvedla matka a dodala, že ví, že radnici ještě nějaké peníze k naplnění potřebné částky chybí.

„Nejtěžší je shánět peníze,“ povzdychla si a pokračovala: „Nejlepší by bylo, kdyby aspoň jednou ročně proplácela terapii zdravotní pojišťovna.“

Pro rodinu Holubkových je situace svízelná navíc v tom, že mají tři děti, z toho dva kluci, dvojčata, jsou postižení. Zatímco Lukáš má „jen“ dětskou mozkovou obrnu, jeho bratr je navíc ještě autista. Rodina nyní doufá, že se na sbírkovém účtu Hlučína podaří vybrat potřebná částka na doplacení jejich speciální CI Therapy.

Peníze totiž sami nemají. Pracovat může jen jeden z nich, a když jede do lázní Lukáš, měsíc nemůže pracovat ani druhý z manželů. Jeden dělá Lukášovi doprovod a druhý se stará o zbývající děti.

Radnice aktivuje veřejnou sbírku

Veřejnou sbírku, ze které by měla být hrazena i Lukášova rehabilitace, vyhlásil Hlučín před čtyřmi lety. Jejím cílem je získávat a shromažďovat dobrovolné příspěvky na pomoc postiženým dětem z města. Jenže účet momentálně nedisponuje dostatkem prostředků. Podle mluvčí města Kristiny Neničkové schází na účtu veřejné sbírky k pondělnímu datu pět až šest tisíc korun. „Musíme je sehnat. Musíme znovu oslovit obyvatele i podnikatele a firmy v okolí. Věřím, že se to podaří,“ poukázala s tím, že je potřeba udělat vše, aby mohli Holubkovým pomoci. Číslo účtu veřejné sbírky je 6413092/0800.

Prvním dítětem, které Hlučín podporoval prostřednictvím sbírkového účtu, byla Adélka trpící dětskou mozkovou obrnou. Poté, co se rodina přestěhovala do Ostravy, začala radnice pomáhat Františkovi. Letos k němu přibyl Lukáš.