Zemřel bývalý šéf civilní rozvědky Ivo Schwarz

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Oznámil to v úterý na Twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl z dosavadních osmi ředitelů ÚZSI od vzniku samostatného Česka nejdéle působícím. V čele rozvědky stál sedm let. Předtím také pracoval několik let u cizinecké policie.