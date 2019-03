Barbora Zpěváčková, Novinky

V Praze byli ve středu zatčeni dva teroristé. Proč se to Češi dozvídají od rakouského ministra vnitra?



Policie postupovala na základě evropského zatýkacího rozkazu v rámci mezinárodní policejní spolupráce. Ti lidi byli zadrženi, jsou v policejní cele a probíhá jednání o vydání do zahraničí.

Ale jak je možné, že o tom informují jako první Rakušané, když je to na našem území?



To se zeptejte pana ministra Kickla, proč to říká veřejnosti. Z naší strany nedošlo k žádnému pochybení, policie ty lidi zadržela a teď řešíme jejich vydání do zahraničí.

Měl rakouský ministr vnitra mlčet?



Nedovolil bych si hodnotit svého rakouského kolegu. Jen říkám, že my jsme postupovali, jak jsme postupovali. Ti lidé jsou zadržení a budou vydaní pravděpodobně do Rakouska

Skvělá práce! Čeští policisté zadrželi na Letišti Václava Havla dva cizince podezřelé z říjnových útoků na rychlovlaky v Německu. Je to důkaz fungující evropské spolupráce, která je v boji proti terorismu mnohem účinnější, než závory a zadrátované hranice. — Jan Hamáček (@jhamacek) 28. března 2019

Takže kdyby to rakouský ministr neřekl, Češi se to vůbec nedozví?



Asi by se to dozvěděli v době, kdy by policie uznala za vhodné to zveřejnit.

Česká policie tedy podle vás nepochybila?



Rozhodně ne, nevidím důvod. Policie je od toho, aby primárně chránila bezpečí, a ne, aby pořádala tiskové konference. Policie konala, ti lidé jsou zadržení, bude se jednat o jejich vydání. Policie také zvažuje, jestli zveřejní nějaké další informace. Nevidím žádný důvod, proč by měla pochybit.