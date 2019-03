Myslete na děti, zastal se Ústavní soud otce, který neumožnil styk syna s prarodiči

Ústavní soud (ÚS) ve středu vyhověl stížnosti otce chlapce, jehož má svěřeného do péče. Muž dostal od obecných soudů dvě pokuty za to, že neumožnil styk chlapce s prarodiči. Ten však chlapec odmítal a soudy toto jeho rozhodnutí nijak nepromítly do svých verdiktů a použily proti otci sankce.