V letošním roce bude až 1000 případů spalniček, odhaduje ministr Vojtěch

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) počítá s tím, že do konce letošního roku by počet nakažených spalničkami mohl vystoupat až k tisíci. V neděli to uvedl v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. Do pátku už bylo v zemí evidováno 366 případů spalniček, což je více než za celý loňský rok. Jen za poslední týden přibylo 60 nemocných.