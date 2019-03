Renáta Bohuslavová, Novinky

„Navýšení důchodů pro rok 2020 má hnutí ANO v programu. Chápu, že se chce ministryně Maláčová nějak profilovat v důchodech, ale ČSSD ani ona v navýšení důchodů na tento rok nemají nic společného. Říkám 900 korun ano, ale musíme hledat i úspory. Chci tu částku prosazovat,” řekl v pondělí po jednání vlády premiér Babiš.

Babiš: Maláčová mě nemusí přesvědčovat



O navýšení důchodů o 900 korun od příštího roku dlouhodobě mluví právě i Jana Maláčová. „Když se podíváme na poměr našeho průměrného důchodu k průměrné mzdě, tak je to dnes 38 procent. I za Kalouska měli důchodci víc,” reagovala Maláčová právě na Babišovu kritiku začátkem března ze sjezdu ČSSD.

Premiér ji totiž dlouhodobě kritizuje za to, že právě ona musí najít úspory v resortu.

„Mě Maláčová nemusí přesvědčovat. Debata je o tom, aby všichni ministři přispěli k šetření. Na MPSV je nejvyšší potenciál úspor. Je tam předražené IT,” řekl v pondělí Babiš.

Maláčová: Vím, jak se šetří



Ministryně dlouhodobě říká, že se jí úspory v resortu podařilo najít už při jejím příchodu a že ona ví, co to znamená šetřit.

„Když jsem nastoupila do funkce, tak jedno z prvních rozhodnutí, které jsem učinila, tak jsem zrušila Drábkův fond dalšího vzdělávání. Zrušila jsem 650 míst úředníků. Minulý rok jsem dělala systemizaci a zeštíhlila jsem resort MPSV. Já vím, jak se šetří, a vím, jak se hospodaří,” brání se Maláčová.

Podle premiéra to tak ale není. „Není to pravda, protože to nejsou místa, ale jsou to smlouvy. Dělám si i analýzu úřadu práce, jestli musíme mít na centrále 300 lidí,” dodal Babiš.

Schillerová chce jen 750 korun



Ačkoliv oba chtějí navýšení o 900 korun, Babišova ministryně financí s tím zatím nesouhlasí. Alena Schillerová se přiklání k variantě navýšení o 750 korun. Právě otázkou důchodů by se měla zabývat koalice v pondělí večer na společném jednání.

Babiš také připomněl, že jeho dlouhodobý výhled je, aby v roce 2021 měli důchodci průměrný důchod 15 tisíc korun.

Podle Maláčové je třeba debatu o zvýšení důchodů rychle uzavřít, aby bylo možné připravit příslušné změny zákonů. „Aby se nestala situace, která byla minulý rok, že když to vrátil Senát, tak se musela v srpnu svolávat mimořádná schůze (Sněmovny), aby se všechno stihlo,” uvedla před koaličním jednáním.